La Coppa Davis 2026 entra nel vivo anche fuori dal campo. Lunedì 23 novembre 2026 la Fiera di Bologna ha presentato ufficialmente la nuova arena che ospiterà le partite della competizione a squadre maschile, il cui titolo verrà assegnato domenica. A inaugurare la struttura sono stati il presidente dell’ente fieristico, Gianpiero Calzolari, e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. L’impianto sorge all’interno del nuovo padiglione polifunzionale della Fiera. L’investimento complessivo è stato di 75 milioni di euro. Il padiglione non sarà riservato soltanto alla Coppa Davis: in futuro potrà ospitare concerti, manifestazioni fieristiche e anche le partite casalinghe della Virtus Bologna.