Carlos Alcaraz supera in due set il numero uno del mondo Alexander Zverev e per la prima volta in carriera si aggiudica le Atp Finals, diventando il quarto giocatore nella storia dopo Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic – ma il più giovane a riuscirci – ad aggiudicarsi il Masters e le quattro prove dello Slam. Nella finale disputata all’Inalpi Arena di Torino il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) in due ore e due minuti di gioco.

Alcaraz: “Inseguivo questo trofeo da molto tempo”

“È stata una settimana incredibile, non avrei potuto chiuderla in modo migliore”, ha commentato Alcaraz dopo il trionfo. “Sono orgoglioso e felice di tutto ciò che ho raggiunto. È stato un periodo impegnativo, sia per me che per i team, abbiamo superato ogni ostacolo e giocato un ottimo tennis. Inseguivo questo trofeo da molto tempo, vincerlo significa tanto”, ha aggiunto lo spagnolo, che subito dopo il trionfo ha scritto sulla telecamera tre volte la C. “Oggi, in finale, ho dovuto fare appello alle tre ‘C’ che mi ha insegnato mio nonno: principi che applico in ogni partita e in ogni allenamento – ha raccontato – Lui mi sta guardando, e gli mando un bacio. Stanno per ‘cabeza, corazon y cojones‘”.