Le Atp Finals 2026 sono arrivate all’epilogo, oggi domenica 22 novembre è il giorno della finale Alcaraz-Zverev. Come lo scorso anno, quando toccò a Sinner-Alcaraz, anche quest’edizione delle Finals si chiuderà con lo scontro tra il primo e il secondo giocatore al mondo. Occasione in più per il tedesco, visto che potrebbe vincere il torneo senza aver perso neanche un set, impresa riuscita solo a Ivan Lendl e Jannik Sinner.

Alcaraz-Zverev: il percorso alle Atp Finals 2026

Ecco il percorso di Zverev:

1ª giornata (Gruppo John McEnroe): Alexander Zverev – Rafael Jodar 6-4, 6-4

Alexander Zverev – Rafael Jodar 2ª giornata (Gruppo John McEnroe): Alexander Zverev – Ben Shelton 6-2, 7-6

Alexander Zverev – Ben Shelton 3ª giornata (Gruppo John McEnroe): Alexander Zverev – Arthur Fils 6-4, 7-6

Alexander Zverev – Arthur Fils Semifinale: Alexander Zverev – Daniil Medvedev 7-6, 6-4

Pinpoint precision from Alexander Zverev 👀 #ATPHotShotOfTheDay | #Partner https://t.co/9My06GVXGd — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

Ecco il percorso di Alcaraz:

1ª giornata (Gruppo Ivan Lendl): Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe 6-2, 6-2

Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe 2ª giornata (Gruppo Ivan Lendl): Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev 6-2, 6-4

Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev 3ª giornata (Gruppo Ivan Lendl): Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli 6-4, 6-1

Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli Semifinale: Carlos Alcaraz – Ben Shelton 3-6, 6-3, 7-6

All aboard the Carlos express 🚄 @carlosalcaraz reaches back-to-back finals in Turin after an enthralling three-set battle against Shelton! #NittoATPFinals https://t.co/lii59SrcjT — ATP Tour (@atptour) November 21, 2026

Alcaraz-Zverev: i precedenti

Quello di oggi è il quattordicesimo confronto tra Alcaraz e Zverev, al momento in vantaggio lo spagnolo che conduce con 7 vittorie contro le 6 del tedesco.

For The Title 🏆 Who claims the 2026 #NittoATPFinals crown? 👑 @carlosalcaraz @AlexZverev https://t.co/UhbLVcvpEU — ATP Tour (@atptour) November 21, 2026

Alcaraz-Zverev, orario e dove vederla in tv in chiaro

La finale Alcaraz-Zverev si gioca alle 18, il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis sul sito di Mediaset. La partita sarà trasmessa per gli abbonati anche sui canali di Sky Sport, in streaming su Now Tv e SkyGo.