Terza sconfitta in altrettante partite per Flavio Cobolli alle Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro ha perso con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 5 minuti di gioco contro Carlos Alcaraz, sceso in campo acciaccato ma già certo di un posto in semifinale. Per Cobolli l’avventura al Master si chiude con tre ko e nemmeno un set conquistato, il cammino di Alcaraz invece prosegue domani nella semifinale contro Ben Shelton.