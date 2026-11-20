Terza sconfitta in altrettante partite per Flavio Cobolli alle Atp Finals 2026 di Torino. Il tennista azzurro ha perso con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 5 minuti di gioco contro Carlos Alcaraz, sceso in campo acciaccato ma già certo di un posto in semifinale. Per Cobolli l’avventura al Master si chiude con tre ko e nemmeno un set conquistato, il cammino di Alcaraz invece prosegue domani nella semifinale contro Ben Shelton.

Classy from Carlos 👏 #NittoATPFinals | @carlosalcaraz https://t.co/b7E27DoTiB — ATP Tour (@atptour) November 20, 2026

Alcaraz: “Match difficile, non sapevo come mi sarei sentito”

“Per me è stato un match difficile, dovevo capire come mi sarei sentito in campo e perché dovevo giocare contro Flavio. Non è facile giocare contro un italiano qui, ma soprattutto contro Flavio: un gran giocatore e una gran persona nel circuito”, ha detto Alcaraz subito dopo il match. “Ho cercato di giocare nel modo più aggressivo possibile, colpendo la palla con forza e provando a non muovermi troppo. La sensazione che ho provato in campo era incredibile, sto cercando di acquisire più fiducia di partita in partita, cosa che mi rende felice e orgoglioso. Quindi spero di continuare così – ha concluso – E’ stata una giornata dura, ora sarà fondamentale recuperare bene e farmi trovare pronto per domani”.

Cobolli: “Sinner mi ha detto di godermela, ho scoperto di esser fragile”

“Jannik mi ha scritto dopo la mia seconda sconfitta, mi ha detto di provare a godermi ancora l’ultima partita, perché comunque emozioni così non si vivono spesso. Riuscire a sentire un’altra volta il boato del pubblico è stato fantastico, li ringrazio è stato bellissimo”, ha detto Cobolli in conferenza stampa dopo la sconfitta. “Ho scoperto che sono più fragile di quello che penso, questo torneo mi ha dato prova che puoi essere il duro di turno o far vedere sempre il muso ma se sei fragile si vede – ha ammesso – Un po’ la pressione e un po’ il torneo ti mette tanto alla prova”.