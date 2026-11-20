Ultima giornata della fase a gironi alle Atp Finals 2026. Venerdì 20 novembre l’Inalpi Arena di Torino ospita gli ultimi incontri del gruppo Ivan Lendl, con Carlos Alcaraz che affronta Flavio Cobolli nella sessione pomeridiana e Daniil Medvedev opposto a Frances Tiafoe in quella serale. Lo spagnolo ha già conquistato la qualificazione alle semifinali, ma tiene banco anche il problema al bicipite femorale sinistro accusato durante la partita contro Medvedev. Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni e il numero uno del girone punta a essere regolarmente in campo. Per il russo e lo statunitense, invece, la sfida serale rappresenta uno spareggio decisivo.

Carlos Alcaraz con una gamba fasciata dopo l’intervento del medico durante il match delle Atp Finals 2026 contro Daniil Medvedev (Foto Marco Alpozzi/LaPresse)

Cobolli-Alcaraz, il percorso dei due giocatori

Carlos Alcaraz ha iniziato il proprio cammino alle Atp Finals con una netta vittoria contro Frances Tiafoe, superato con il punteggio di 6-2, 6-2. Nel secondo incontro lo spagnolo ha poi battuto altrettanto nettamente Daniil Medvedev per 6-2, 6-4, conquistando con un turno d’anticipo la qualificazione alle semifinali e il primo posto nel girone Ivan Lendl. Flavio Cobolli ha invece esordito con una sconfitta contro Medvedev, che si è imposto per 7-6, 6-3. L’azzurro ha poi ceduto anche a Frances Tiafoe, perdendo 7-6(6), 6-0. Due risultati che hanno sancito la sua eliminazione, prima dell’ultimo appuntamento contro il numero uno del gruppo.

Cobolli-Alcaraz, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli è in programma venerdì 20 novembre all’Inalpi Arena di Torino, non prima delle 14.00, dopo il primo incontro di doppio della sessione pomeridiana. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky Go.

Medvedev-Tiafoe, il percorso dei due giocatori

Daniil Medvedev ha cominciato il torneo con una vittoria proprio contro Flavio Cobolli, superato in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. Nel secondo turno il russo ha affrontato Carlos Alcaraz, ma ha dovuto arrendersi allo spagnolo per 6-2, 6-4. Arriva così all’ultimo appuntamento del girone con una vittoria e una sconfitta. Anche Frances Tiafoe ha raccolto un successo e un ko nei primi due incontri. Lo statunitense ha perso all’esordio contro Alcaraz, che si è imposto con un doppio 6-2, ma ha reagito battendo Cobolli per 7-6(6), 6-0. La sfida contro Medvedev diventa quindi decisiva per conquistare il secondo posto nel gruppo e raggiungere lo spagnolo in semifinale.

Medvedev-Tiafoe, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Il match tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe chiude il programma del girone Ivan Lendl. I due giocatori scenderanno in campo venerdì 20 novembre non prima delle 20.30, al termine dell’incontro di doppio della sessione serale. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Il confronto sarà visibile anche in chiaro su Italia 1, con diretta streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.