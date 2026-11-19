Carlos Alcaraz non segue una vera e propria dieta. Il piano alimentare del campione spagnolo, a differenza di molti altri suoi colleghi e sportivi in generale, non segue regole ferree. In un’intervista del 2022 all’Atp aveva raccontato di non essere seguito da un nutrizionista ma dal suo fisioterapista, Juanjo Moreno. “È un ragazzo davvero curioso, si interessa di nutrizione e mi dà consigli durante i tornei. A poco a poco ho imparato”, aveva detto Carlitos.

Il 24enne di El Palmar prima di un match di solito (più o meno un’ora e mezza prima di una partita) mangia un piatto di pasta, con e senza glutine, condita con una crema al cacao chiamata Ambrosía che contiene olio d’oliva e datteri. Durante l’incontro, invece, una barretta con datteri, albumi e guaranà e anche delle banane. Amante del pesce, più che della carne, adora il sushi. E quando torna dalla sua famiglia, in Spagna, si concede anche pizza, hamburger e kebab.

Alcaraz protagonista alle Atp Finals 2026

Alcaraz ad oggi è impegnato alle Atp Finals 2026, in corso a Torino, ultimo grande appuntamento della stagione. Ha già disputato due partite della fase a gironi, entrambe vinte, contro lo statunitense Frances Tiafoe e il russo Daniil Medvedev. Rientrato in campo a ottobre, dopo un lungo stop a causa di un infortunio al polso destro, ha vinto l’Atp 500 di Tokyo, l’Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi, dimostrando di non aver perso la classe e l’enorme talento che lo hanno sempre contraddistinto.