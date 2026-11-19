Flavio Cobolli perde anche la seconda partita delle Atp Finals 2026 in svolgimento a Torino ed è aritmeticamente fuori dalle semifinali. Dopo il ko all’esordio con Daniil Medvedev il tennista azzurro si arrende anche contro Frances Tiafoe, che si impone con il punteggio di 7-6 (6), 6-0 in un’ora e mezza di partita. Grazie al successo dello statunitense, che venerdì affronterà Medvedev in uno spareggio per la semifinale, è già certo del passaggio del turno Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva travolto Medvedev in due set. L’azzurro chiuderà la sua esperienza alle Finals giocando proprio contro Alcaraz.
Cobolli eliminato alle ATP Finals, Tiafoe si impone 7-6, 6-0 – Le foto
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