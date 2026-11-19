Flavio Cobolli perde anche la seconda partita delle Atp Finals 2026 in svolgimento a Torino ed è aritmeticamente fuori dalle semifinali. Dopo il ko all’esordio con Daniil Medvedev il tennista azzurro si arrende anche contro Frances Tiafoe, che si impone con il punteggio di 7-6 (6), 6-0 in un’ora e mezza di partita. Grazie al successo dello statunitense, che venerdì affronterà Medvedev in uno spareggio per la semifinale, è già certo del passaggio del turno Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva travolto Medvedev in due set. L’azzurro chiuderà la sua esperienza alle Finals giocando proprio contro Alcaraz.