Alle Atp Finals 2026 in corso a Torino Alexander Zverev chiude da imbattuto la fase a gironi. Nell’ultimo match di oggi, il tennista tedesco numero 1 del mondo ha battuto in due set il francese Arthur Fils (n.6) con il punteggio di 6-4, 7-6 (6). Qui le foto della partita.

Nel tiebreak Zverev ha sciupato ben 5 match point consecutivi prima di chiudere alla sesta occasione. Il tedesco chiude al primo posto il girone. Con lui passa in semifinale anche l’americano Ben Shelton, promosso grazie al KO di Fils. Domani l’ultima giornata dell’altro girone con le sfide tra Alcaraz e Cobolli e tra Medvedev e Tiafoe da cui si conoscerà il quadro delle semifinali.

Zverev: “Non farò esami medici, è problema alla caviglia infortunata”

“Non mi sottoporrò ad esami medici perché so di cosa si tratta, non è niente di straordinario“, ha rassicurato Alexander Zverev dopo il problema accusato nel finale del match vinto contro Arthur Fils. “Putroppo quello alla caviglia è un problema che probabilmente mi accompagnerà fino alla fine della mia carriera, a causa dell’infortunio che ho subito quattro anni fa al Roland Garros – ha detto il numero uno del mondo in Flash Zone -. Ogni tanto capita. Non c’è un motivo particolare per cui accade. Non c’è un movimento specifico che lo scateni. Ma farò tutto il possibile con il fisioterapista e con il mio team per essere pronto sabato e per non avere dolore“.

“Le prime due partite qui sono state di altissimo livello – ha aggiunto il tedesco come riporta Supertennis -. Oggi mi è sembrato di aver giocato un po’ peggio dalla linea di fondo, ma sono molto contento di aver vinto tutte e tre le partite contro tre avversari molto difficili. Arthur, per me personalmente, è un avversario molto duro per la potenza che ha, ma sono felice di aver chiuso in due set”.