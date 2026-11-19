Home > Sport > Tennis > Atp Finals 2026, Shelton-Jodar e Zverev-Fils oggi in campo: orario e dove vederli in tv (anche in chiaro)

Quinta giornata della fase a gironi alle Atp Finals 2026, in corso a Torino fino al 22 novembre. All’ora di pranzo scendono in campo Ben Shelton e Rafael Jodar. Lo statunitense è ancora in corsa per un posto in semifinale mentre lo spagnolo è già eliminato e oggi, giovedì 19 novembre, giocherà la sua ultima partita all’Inalpi Arena. In serata tocca alla sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il francese Arthur Fils. Il numero uno del mondo è sicuro della qualificazione in semifinale mentre il transalpino si gioca il passaggio al prossimo turno.

Per quanto riguarda il torneo di doppio sono in programma le seguenti sfide: Marcelo Arevalo/Mate Pavic contro Rafael Matos/Orlando Luz e Henry Patten/Harri Heliovaara contro Theo Arribage/Albano Olivetti.

Le partite di oggi alle Atp Finals 2026

Marcelo Arevalo/Mate Pavic vs Rafael Matos/Orlando Luz alle ore 11.30

Ben Shelton vs Rafael Jodar dalle ore 14.00

Henry Patten/Harri Heliovaara vs Theo Arribage/Albano Olivetti dalle ore 18.00

Alexander Zverev vs Arthur Fils dalle ore 20.30

Dove vedere le partite delle Atp Finals 2026 (anche in chiaro)

Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. In chiaro, su Italia 1 e Mediaset Infinity, si può vedere il match tra Alexander Zverev e Arthur Fils, in programma questa sera attorno alle 20.30. L’azienda di Cologno Monzese trasmetterà un match in chiaro al giorno, offrendo la telecronaca di Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone.