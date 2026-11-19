Ben Shelton fa un passo avanti importante verso le semifinali delle Atp Finals 2026 di Torino. Nel match inaugurale della terza giornata del Gruppo John McEnroe, l’americano n.3 del ranking ha battuto in due set lo spagnolo Rafael Jodar (n.8) con il punteggio di 7-6 (8), 7-5 in 2 ore e 7 minuti. Il 24enne mancino di Atlanta, Georgia, quest’anno vincitore di quattro titoli e finalista allo Us Open, alla seconda presenza alle Finals, ha chiuso il match con tre ace consecutivi che non hanno lasciato scampo allo spagnolo.

Big Ben fights on 😤 @BenShelton keeps his SF hopes alive after an impressive victory over Jodar. #NittoATPFinals https://t.co/n9X4V1PeH8 — ATP Tour (@atptour) November 19, 2026

“Alla fine ero stanchissimo, mi sono dovuto affidare al servizio, ma sono felice – ha commentato immediatamente dopo la partita Shelton -. Però voglio anche riconoscere il valore del mio avversario, che di questi tempi non era ancora nei primi 100 al mondo”. Con la seconda vittoria in tre partite, Shelton è ad un passo dal raggiungere le semifinali del torneo. Decisivo sarà il match serale tra Alexander Zverev e Arthur Fils (n.6). Il tedesco, l’unico già in semifinale, ha l’obiettivo di chiudere al primo posto nel girone, mentre il francese per superare il girone deve vincere in due set.