Carlos Alcaraz si sta sottoponendo a una risonanza magnetica al bicipite femorale sinistro. Il tennista spagnolo, n°3 del mondo, si è recato all’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, vicino all’Inalpi Arena, per effettuare degli accertamenti dopo il fastidio accusato mercoledì durante il match contro Daniil Medvedev. L’esame punta a riscontrare l’eventuale presenza di un infortunio che gli impedirebbe di proseguire le Atp Finals 2026 e di partecipare alla Coppa Davis. Lo riporta Marca, quotidiano sportivo spagnolo.

Alcaraz: “Ho avvertito un piccolo problema”

Il 23enne di El Palmar nel secondo set è stato costretto a chiedere un medical time-out per un problema muscolare alla coscia sinistra. Una volta fasciato dal massaggiatore, è tornato in campo e ha chiuso l’incontro con il punteggio di 6-2 6-4.

“Purtroppo, mentre stavo giocando bene, ho avvertito un piccolo problema al bicipite femorale”, ha spiegato dopo la partita. “E’ stato solo un lieve fastidio, sono riuscito a giocare un ottimo tennis dal momento in cui è accaduto fino alla fine dalla partita. Ero molto concentrato. Ho cercato di restare rilassato, di evitare movimenti bruschi, pur continuando a pensare a come essere aggressivo. In questo momento sto abbastanza bene”. “Valuterò la situazione con il mio team e il mio fisioterapista. Credo che il resto della giornata di oggi e quella di domani saranno fondamentali in vista del prosieguo”.