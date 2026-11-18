Dopo la sconfitta contro Daniil Medvedev, Flavio Cobolli oggi insegue il riscatto immediato alle Atp Finals di Torino. Il tennista romano è opposto allo statunitense Frances Tiafoe, anche lui sconfitto all’esordio (da Carlos Alcaraz), in una gara da dentro e fuori che di fatto estromette il perdente. Cobolli è in netto svantaggio negli head-to-head (4-1 per Tiafoe), anche se ha vinto il più importante, la finale di Acapulco giocata a febbraio di quest’anno: tutti i precedenti si sono risolti in due set.

Nel doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori devono battere l’americani Christian Harrison e il britannico Neal Skupski nel secondo match delle Finals. Tre i precedenti tra le due coppie in questa composizione, con due successi a favore della coppia azzurra.

Il programma di oggi

11:30: Harrison/Skupski-Bolelli/Vavassori

Non prima delle ore 14: Carlos Alcaraz-Daniil Medvedev

Non prima delle ore 18: Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz

Non prima delle 20:30: Flavio Cobolli-Frances Tiafoe

Dove vedere i match in tv

Il match tra Cobolli e Tiafoe sarà visibile in chiaro su Italia 1 e a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su Now e Sky Go per gli abbonati Sky e su Mediaset Infinity. Le altre partite saranno visibili a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su Now e Sky Go per gli abbonati Sky