Flavio Cobolli perde anche la seconda partita delle Atp Finals 2026 in svolgimento a Torino ed è aritmeticamente fuori dalle semifinali. Dopo il ko all’esordio con Daniil Medvedev il tennista azzurro si arrende anche contro Frances Tiafoe, che si impone con il punteggio di 7-6 (6), 6-0 in un’ora e mezza di partita. Grazie al successo dello statunitense, che venerdì affronterà Medvedev in uno spareggio per la semifinale, è già certo del passaggio del turno Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva travolto Medvedev in due set. L’azzurro chiuderà la sua esperienza alle Finals giocando proprio contro Alcaraz.

BIG FOE 😤 Frances Tiafoe takes the first set over Cobolli, 7-6(6). #NittoATPFinals https://t.co/ITbdEYC3gG — ATP Tour (@atptour) November 18, 2026

Un’eliminazione che fa male, perché maturata dopo un avvio sprint – suoi i primi otto punti del match – e figlia di un tie-break combattutissimo ma perso dopo aver sciupato due set point. La resa verticale nel secondo set (un eloquente 6-0) fotografa tutte le difficoltà incontrate a Torino dall’azzurro, apparso svuotato mentalmente e fisicamente nel finale nonostante la spinta dell’Inalpi Arena, il cui ardore non si è spento mentre la partita finiva tra le mani dello statunitense. Tiafoe se la vedrà ora contro Medvedev in una sorta di quarto di finale anticipato del torneo, mentre Cobolli chiuderà la sua esperienza tra i maestri contro un Carlos Alcaraz già certo di un posto in semifinale e alle prese con un fastidio alla coscia sinistra da gestire (ma che non gli ha impedito di dare spettacolo contro il russo).

L’uscita di scena di Cobolli, incapace di vincere almeno un set nelle sue giornate piemontesi, fa il paio con l’altrettanta eliminazione già certa nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti dalla coppia numero due al mondo formata da Neal Skupski e Chris Harrison (6-3-6-4). Un’ecatombe per il movimento italiano che accentua il vuoto lasciato da Jannik Sinner, il cui futuro appare ancora nebuloso dato che, secondo Vanity Fair, la Volpe Rossa potrebbe presto volare negli Usa per sottoporsi a un altro consulto medico per le sue problematiche legate al ginocchio. Eppure la serata sembrava presagire ben altro epilogo.

La partita

Avvio molto solido di Cobolli, che breakka subito il suo rivale, lasciandolo a zero, e conferma il break con un game impeccabile, impreziosito da un ace, con una striscia di otto punti di fila che stordiscono Tiafoe. L’americano si sblocca e resta in scia (2-1), ma il tennista romano anche nel successivo turno di battuta è fenomenale, con altri due ace – di cui uno sulla seconda di servizio – che gli consentono di volare sul 3-1, infiammando ancor più l’Inalpi Arena al coro di ‘olè, olè Flavio’. Tiafoe è spaesato, impreciso da fondo campo e fuori dalla comfort zone anche sotto rete, Cobolli si guadagna un’altra palla break ma questa volta il numero 8 al mondo respira grazie al servizio. Il primo momento di appannamento di Cobolli costa caro: la prima non entra, arriva anche un doppio fallo e qualche errore gratuito di troppo, Tiafoe ne approfitta per scartare il regalo e riportare il set in equilibrio (3-3), prende slancio a sua volta dal blackout di Cobolli e si porta avanti nel punteggio (4-3) con un dominante game a zero.

Il numero sei al mondo soffre anche nel successivo turno di battuta, ma è bravo a restare freddo annullando due palle break con un ace e un altro servizio convincente, per poi pareggiare i conti (4-4) al termine di uno scambio lunghissimo. Cobolli riprende fiducia ed entusiasmo e nel gioco successivo si guadagna subito una chance per il break, l’azzurro però è troppo precipitoso e facilita il ritorno dell’americano, che pur litigando con la prima di servizio resta avanti nel punteggio. Cobolli si complica la vita anche nel decimo gioco, rimonta da 30-15 e poi la spunta ai vantaggi, in un altro game sofferto (5-5). Per guadagnarsi il tie-break Flavio deve dar fondo a tutte le proprie doti di classe e coraggio, annullando un set point grazie a una splendida prima di servizio da 213 km/h. L’andamento del tie-break rispecchia un primo set combattutissimo, giocato su pochi punti, in un saliscendi di emozioni. L’azzurro tenta di dare una prima spallata portandosi sul 6-4, ma Tiafoe esce dall’angolo con talento ed energia annullando il primo set point al termine di uno scambio lunghissimo e il secondo grazie a una risposta dell’azzurro fuori di un nulla.

A quel punto l’americano passa all’incasso e chiude 8-6 un primo set eterno, oltre la durata di gioco. Le energie fisiche e mentali spese nel primo parziale presentano il conto nel game d’apertura del secondo set, quando Cobolli perde subito il servizio, mostrando poca aggressività e ritmo. Il suo rivale invece vola e consolida il break con un game a zero che conferma il momento di apnea del giocatore romano. Difficoltà che proseguono anche nel terzo gioco: Cobolli annulla una palla break aggrappandosi al servizio, ma non la seconda mandando a rete il dritto dopo l’ennesimo scambio eterno. Sotto 3-0 il match è virtualmente chiuso, anche perché Tiafoe sale ulteriormente di tono e domina il resto del set (6-0), lasciando l’azzurro senza appigli e senza speranze. Sconsolato in panchina, con gli occhi lucidi e il muso lungo. Il suo sogno chiamato Finals si chiude qui.