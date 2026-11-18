Seconda sconfitta in altrettante partite alle Atp Finals per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 7′ di gioco dalla coppia di doppio numero due al mondo formata da Neal Skupski e Chris Harrison. Per gli azzurri adesso le semifinali si allontanano.

“Amaro in bocca, speravamo in altro epilogo”

“Peccato per il risultato chiaramente speravamo andasse in un’altra maniera però scenderemo in campo venerdì per vincere l’ultima partita”. Così Simone Bolelli,, parlando in mixed zone dopo la sconfitta . “Il doppio è molto veloce, quando si prendono break così veloci, con due rimpalli, è stato bravo Skupski a reagire molto velocemente – ha aggiunto Vavassori – Ci ha tagliato un po’ le gambe, siam partiti subito 6-3 e poi indoor a volte è difficile rispondere. Hanno servito molto bene, c’è un po’ di amaro in bocca speravamo in un altro epilogo però cercheremo di onorare al meglio il pubblico di casa nell’ultima partita, in creare una bella atmosfera e di goderci questa emozione”.