Carlos Alcaraz batte in due set, per 6-2 6-4, Daniil Medvedev, nel match valido per la seconda giornata del gruppo “Ivan Lendl” delle Atp Finals 2026 di Torino e si avvicina alla qualificazione in semifinale.

Partita equilibrata per i primi quattro game, poi lo spagnolo prende il largo dopo il primo break dominando il set 6-2. Nel secondo parziale Carlitos strappa presto la battuta al russo ma poco dopo è costretto a chiedere un medical time-out per un problema muscolare alla coscia sinistra. Lo spagnolo viene fasciato dal massaggiatore, torna in campo e mantiene il break di vantaggio (3-1), fino al 6-4 finale dopo un’ora e 9′ di gioco. Nell’altra partita del girone “Ivan Lendl” questa sera Flavio Cobolli affronterà Frances Tiafoe: in caso di sconfitta l’azzurro sarebbe certo dell’eliminazione.

Alcaraz e il problema alla coscia: “Lieve fastidio, sto abbastanza bene”

“Purtroppo, mentre stavo giocando bene, ho avvertito un piccolo problema al bicipite femorale. E’ stato solo un lieve fastidio, sono riuscito a giocare un ottimo tennis dal momento in cui è accaduto fino alla fine dalla partita. Ero molto concentrato. Ho cercato di restare rilassato, di evitare movimenti bruschi, pur continuando a pensare a come essere aggressivo. In questo momento sto abbastanza bene“, ha detto il 23enne di El Palmar in conferenza stampa. “Valuterò la situazione con il mio team e il mio fisioterapista. Credo che il resto della giornata di oggi e quella di domani saranno fondamentali in vista del prosieguo” del torneo, ha aggiunto.