Alexander Zverev supera in due set Ben Shelton nel match valido per il gruppo “John McEnroe” delle Atp Finals 2026 di Torino e si qualifica per le semifinali del torneo. Il tennista tedesco, n°1 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 (4), in un’ora e 36 minuti di gioco, sullo statunitense, n°4 del ranking. Nella giornata di giovedì il 29enne di Amburgo affronterà il francese Arthur Fils (n°7 Atp), che martedì pomeriggio ha battuto lo spagnolo Rafael Jodar (n°10), mentre Shelton giocherà contro il 20enne di Madrid, ancora a secco di vittorie e apparso non al meglio fisicamente.
Le partite di martedì 17 novembre
- Fils vs Jodar 4-6 6-2 6-2
- Zverev vs Shelton 6-2 7-6
- Olivetti/Arribage vs Luz/Matos 6-4 7-6
- Arevalo/Pavic vs Heliovaara/Oatten 6-7 6-3 10-4
Le partite in programma mercoledì 18 novembre
- Skupski/Harrison vs Bolelli/Vavassori alle ore 11.30
- Alcaraz vs Medvedev non prima delle ore 14.00
- Granollers/Zeballos vs Puetz/Krawietz non prima delle ore 18.00
- Cobolli vs Tiafoe non prima delle ore 20.30