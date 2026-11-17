Il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 in poco più di un’ora e mezza di gioco

Alexander Zverev supera in due set Ben Shelton nel match valido per il gruppo “John McEnroe” delle Atp Finals 2026 di Torino e si qualifica per le semifinali del torneo. Il tennista tedesco, n°1 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 (4), in un’ora e 36 minuti di gioco, sullo statunitense, n°4 del ranking. Nella giornata di giovedì il 29enne di Amburgo affronterà il francese Arthur Fils (n°7 Atp), che martedì pomeriggio ha battuto lo spagnolo Rafael Jodar (n°10), mentre Shelton giocherà contro il 20enne di Madrid, ancora a secco di vittorie e apparso non al meglio fisicamente.

Ben Shelton, Torino, 17 novembre 2026 (AP Photo/Luca Bruno)

Le partite di martedì 17 novembre

Fils vs Jodar 4-6 6-2 6-2

Zverev vs Shelton 6-2 7-6

Olivetti/Arribage vs Luz/Matos 6-4 7-6

Arevalo/Pavic vs Heliovaara/Oatten 6-7 6-3 10-4

Le partite in programma mercoledì 18 novembre