Home > Sport > Tennis > Atp Finals 2026, oggi Fils-Jodar e Zverev-Shelton: precedenti, orario e dove vederle in tv in chiaro

Alle Atp Finals 2026, oggi martedì 17 novembre, si gioca la seconda giornata del gruppo John McEnroe. Dopo la sconfitta di ieri sera di Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev, nel pomeriggio si sfideranno Arthur Fils e Rafa Jodar, che all’esordio ha perso contro il numero 1 del mondo Zverev. In serata, proprio il tedesco proverà a centrare la qualificazione in anticipo: battendo Ben Shelton, infatti, Zverev potrebbe essere già certo di un posto in semifinale.

From a kid with a dream, to achieving his goals…Alexander Zverev has found his way to the top of the game! 👏 #PIF | #PIFATPRankings | #partner https://t.co/Lmj6QgjOyv — ATP Tour (@atptour) November 16, 2026

Atp Finals 2026, il programma di oggi

Heliovaara/Patten – Arevalo/Pavic

Arthur Fils – Rafael Jodar

Arribage/Olivetti – Luz/Matos

Alexander Zverev – Ben Shelton

Signed, sealed, delivered. Watch highlights from @DaniilMedwed ‘s win over Cobolli in Turin now 🎬⤵️ #NittoATPFinals https://t.co/ffIrs4jZmB — ATP Tour (@atptour) November 16, 2026

Jodar-Fils: precedenti, orario e dove vederla in tv

Il match Jodar-Fils inizierà non prima delle 14.30 di oggi martedì 17 novembre 2026. Si tratta del quarto incrocio in carriera tra i due, con lo spagnolo avanti nel bilancio con due vittorie a una. La curiosità è che tutti e tre i match si sono giocati in questa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, in streaming su SkyGo, Now Tv e Tennis Tv.

Like you’ve never seen @AlexZverev, @DaniilMedwed and Rafael Jodar before… #NittoATPFinals Photographer / Art Director Szilveszter Makó ATP Project Lead Nicole Teufelberger Executive Producer Siyan Chen Set Designer Edith Di Monda Stylist Pia Aung 1st Lighting / Photo Assistant Gianluca Malavolta 2nd Photo Assistant Alessandro De Benedetti 3rd Photo Assistant Carmen Iannuzziello Prop Master Teo Bernardi Set Design Assistants Bianca Ruggeri, Lucky Sturm Stylist Assistant Carmelo Fernandez Comino Production Coordinator Isabella Gao Production Assistant Zhipeng Zhang — ATP Tour (@atptour) November 16, 2026

Zverev-Shelton: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Il match Zverev-Shelton inizierà alle 20:30, tra i due il bilancio dei precedenti è schiacciante in favore dell’attuale numero 1 del mondo: 6-0. Lo statunitense questa sera giocherà quindi anche per scacciare il tabù. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, e per gli abbonati sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming gratis sul sito Mediaset e per gli abbonati su SkyGo, Now Tv e Tennis Tv.