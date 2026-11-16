Wta Finals 2026, trionfa Andreeva: Svitolina sconfitta in finale

Mirra Andreeva, 19 anni e n°3 del mondo, trionfa alle Wta Finals 2026 di Indian Wells battendo in finale l’ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 7-5 6-3. È questo l’esito di una settimana trionfale per la russa che ha iniziato il torneo battendo proprio la 32enne di Odessa. La campionessa di Krasnojarsk è la terza tennista della storia a vincere le Wta Finals al debutto senza perdere nemmeno un set dopo Chris Evert nel 1972 e Serena Williams nel 2001.

Il percorso di Andreeva alle Wta Finals 2026

Fase a gironi – Andreeva vs Svitolina 6-4 6-0

– Andreeva vs Svitolina 6-4 6-0 Fase a gironi – Andreeva vs Sabalenka 6-4 6-0

– Andreeva vs Sabalenka 6-4 6-0 Fase a gironi – Andreeva vs Shnaider 6-2 6-1

– Andreeva vs Shnaider 6-2 6-1 Semifinale – Andreeva vs Pegula 6-3 6-4

– Andreeva vs Pegula 6-3 6-4 Finale – Andreeva vs Svitolina 7-5 6-3

Niente stretta di mano a fine partita

A fine partita nessuna stretta di mano tra la tennista russa e quella ucraina. I motivi sono noti già da tempo. Svitolina si rifiuta di dare la mano alle altre atlete russe o filorusse che non hanno preso le distanze dalla guerra condotta da Mosca contro Kiev. Durante la premiazione, inoltre, la 32enne di Odessa non si è congratulata con l’avversaria. “Vorrei ringraziare anche le persone che mi supportano dall’Ucraina e che condividono questo viaggio con me. Gloria all’Ucraina!“, ha detto durante il tradizionale discorso post partita.

Atteggiamento diverso quello della 19enne di Krasnojarsk che ha detto: “Faccio le congratulazioni a Elina e al suo team per questa settimana pazzesca. Hai avuto una stagione incredibile, so che è difficile perdere in finale ma hai avuto una grande stagione, hai una figlia piccola, se una mamma fantastica, tornare in campo e fare tutto questo è davvero difficile. Congratulazioni a te e al tuo team, vi auguro il meglio per la prossima stagione”.