Wta Finals 2026, Errani e Paolini sconfitte in finale: “Abbiamo dato tutto”

Sara Errani e Jasmine Paolini a un passo dall’impresa alle Wta Finals 2026. Le azzurre (teste di serie n°8), sul cemento di Indian Wells, hanno perso in finale contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend (teste di serie n°2) per 6-4 6-3, dopo un’ora e 15 minuti di gioco (le stesse che avevano sconfitto all’esordio, durante la fase a gironi, per 4-6 6-1 10-8).

Errani e Paolini: “Abbiamo dato tutto, felici di quanto fatto”

“Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto. Oggi abbiamo dato il nostro meglio“, ha detto a fine partita la 30enne di Castelnuovo di Garfagnana. “È particolare venire qui in un periodo diverso rispetto a quello in cui siamo abituate per il torneo di Indian Wells”, ha aggiunto. “Grazie a Jasmine, negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci. Grazie a tutto il nostro team e all’organizzazione. È stata una bella settimana“, ha aggiunto la 39enne di Bologna.

Il percorso di Errani e Paolini alle Wta Finals 2026