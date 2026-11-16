Camila Giorgi annuncia il ritorno al tennis: “Nuova fase con motivazioni diverse”

Camila Giorgi annuncia ufficialmente il ritorno al tennis professionistico dopo due anni di pausa dall’attività agonistica, durante i quali si è dedicata alla maternità e a una nuova importante fase della propria vita personale. “Una decisione maturata nel tempo – fa sapere il suo staff -, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase della carriera con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi. Camila, già nelle prime trenta del ranking mondiale e trionfatrice di quattro titoli Wta, vuole guardare avanti nel segno della sua passione di sempre, il tennis”.

Chi è Camila Giorgia

34 anni, nata a Macerata da genitori, entrambi italo-argentini, specialista delle superfici veloci, con quattro tornei del circuito maggiore Wta vinti, fra cui il Canadian Open nel 2021 a Montréal detiene il record femminile italiano di titoli sul rapido, a pari merito con Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Nei tornei del Grande Slam il suo miglior risultato è stato il quarto di finale raggiunto a Wimbledon nel 2018, è arrivata ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel ranking mondiale è arrivata alla 26esima posizione nell’ottobre 2018.