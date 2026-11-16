Atp Finals 2026, Zverev supera Jodar all’esordio. Torino si infiamma per Sinner

Il tedesco, n°1 del mondo: “Non è stato un match perfetto ma è comunque un ottimo modo per iniziare questo torneo”

Un virtuale passaggio di testimone tra numeri uno, da chi possiede le chiavi dell’Inalpi Arena a chi vuole legittimare la vetta del ranking mettendo il punto esclamativo sulla miglior stagione in carriera. Nella giornata d’apertura delle Atp Finals 2026 Alexander Zverev fa la voce grossa contro il debuttante Rafael Jodar, vincendo e convincendo in meno di un’ora e mezza, ma a infiammare il popolo di Torino è il grande assente, Jannik Sinner, il due volte campione in carica costretto ad abdicare per i problemi al ginocchio che lo tormentano dalla scorsa estate.

Rafael Jodar e Alexander Zverev, Torino, 15 novembre 2026 (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)

Sinner a sorpresa sul Centrale delle Atp Finals 2026

L’azzurro si materializza a sorpresa sul Campo Centrale dopo il match di doppio vinto da Harri Heliovaara ed Henri Patten, prima in rappresentanza del tennis italiano – insieme al presidente della Fitp Angelo Binaghi e al capitano di Coppa Davis Filippo Volandri – per ricevere il Premio Giulio Onesti dalle mani di Franco Carraro, poco dopo nella sfilata riservata agli ex numeri uno del circuito Atp, da Nastase a Wilander passando per Becker e Ferrero.

Una presenza accompagnata da cori, boati e applausi, energia allo stato puro. “Amo la competizione, amo giocare di fronte alle persone, soprattutto qui – le parole dell’altoatesino, elegante con il suo completo nero e miglior “spot” possibile per questa edizione che dovrà fare a meno del suo centro di gravità permanente – Divertitevi, è un torneo molto speciale, abbiamo Flavio (Cobolli, ndr) e un doppio incredibile. Auguro a tutti voi un’edizione molto speciale. Io vi seguo da casa, viva il tennis”.

Jannik Sinner, Torino, 15 novembre 2026 (AP Photo/Luca Bruno)

Gli azzurri in campo oggi

La “quota azzurra” infiammerà il palazzetto piemontese oggi, con l’atteso esordio di Cobolli in serata contro Daniil Medvedev, in un match chiave del gruppo Ivan Lendl che vede come favorito indiscusso Carlos Alcaraz, preceduto in tarda mattinata dal debutto nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che vogliono chiudere in bellezza la loro partnership triennale.

Zverev supera Jodar: “Non un match perfetto ma ottimo modo per iniziare”

Per un (ex) numero uno costretto a lasciare il centro della scena a un nuovo “maestro” ce n’è uno che viaggia spedito e lancia un segnale chiaro ai suoi rivali. Zverev ha “tramortito” l’esordiente Jodar con un doppio 6-4, in una partita mai in discussione che ha visto lo spagnolo costantemente in affanno nel tentativo di tenere aperta una partita in cui il tedesco è stato dominante al servizio, con l’84% di prime palle e 10 aces.

“Penso di aver giocato una partita solida. Non è stato un match perfetto ma battere con questo punteggio uno dei migliori 8 della stagione è comunque un ottimo modo per iniziare questo torneo – ha evidenziato – Sono felice di come sia andata oggi, ma credo comunque di avere ancora molti aspetti da migliorare”. Intanto Sascha è tornato a battere un top ten della classifica, scrollandosi di dosso una statistica fastidiosa, a maggior ragione per chi guarda il ranking dall’alto verso il basso. Gli avversari sono avvisati.