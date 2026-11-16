Debutto amaro alle Atp Finals 2026 di Torino per Flavio Cobolli. L’azzurro ha perso il match della sessione serale contro Daniil Medvedev, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3 in un’ora e mezza di partita. Le foto che vi proponiamo catturano alcune delle espressioni del tennista romano durante il match: dall’aggressività in risposta agli assalti di Medvedev alla delusione per l’esito della partita.
Atp Finals 2026, delusione per Cobolli: cede a Medvedev per 7-6, 6-3
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