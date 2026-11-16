Debutto amaro alle Atp Finals 2026 di Torino per Flavio Cobolli. L’azzurro ha perso il match della sessione serale contro Daniil Medvedev, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3 in un’ora e mezza di partita (qui le foto). Il tennista romano tornerà in campo mercoledì, non prima delle 20.30, per affrontare Frances Tiafoe, battuto da Carlos Alcaraz nel pomeriggio nell’altro match valido per il gruppo ‘Ivan Lendl’.

Il film della partita

Lotta come un leone, il gladiatore dell’Inalpi Arena. Si carica nei punti chiave, chiama a raccolta il pubblico che non lo abbandona mai, nei momenti di estasi e in quelli di maggiore difficoltà, tra un ‘daje’ e un ‘Flavio, Flavio’. Non basta per aver ragione di un Daniil Medvedev concentrato e impenetrabile al servizio, ma Flavio Cobolli se la cava egregiamente al debutto tra i ‘maestri’. Capitola in un’ora e mezza, dopo aver salvato ben cinque palle break nel primo set deciso al tie-break. L’azzurro non si scoraggia e parte bene nel secondo parziale, ma la luce si spegne quando incassa il break (4-3) che gli costa di fatto la partita, che scivola via velocemente contro un avversario semplicemente più forte.

Le Atp Finals di Cobolli però non sono finite qui: mercoledì contro Frances Tiafoe avrà modo di rifarsi per restare in corsa per le semifinali. Cobolli non trova spiragli nei primi impeccabili turni di battuta di Medvedev, ma al tempo stesso offre la miglior versione di sé quando si trova sotto pressione: nel quarto gioco salva due palle break trovando supporto dal servizio nel momento più complicato, addirittura nell’ottavo gioco recupera da 0-40 aggiudicandosi uno scambio lunghissimo che gli dà la spinta per portare a casa il game (4-4), preludio all’epilogo al tie-break. Medvedev sale subito 2-0, Cobbo recupera vincendo un maxi-scambio (2-2), ma il russo con uno smash e un errore gratuito dell’azzurro si riporta avanti 4-2. Un doppio fallo del numero cinque al mondo (5-3) concede una ghiotta chance a Cobolli, che però pasticcia e lascia per strada un set combattutissimo. Nonostante l’amaro epilogo al tie-break, il romano non si scompone e inizia con il piglio giusto il secondo parziale, restando avanti nel punteggio. Nei turni al servizio di Medvedev però si gioca poco, e alla fine Flavio incassa il break nel settimo gioco pagando a caro prezzo un paio di disattenzioni di troppo (4-3), in uno dei rari momenti di calo fisico e mentale. Medvedev conferma il break, non si volta indietro e chiude il match piazzando un altro break (6-3) contro ciò che restava di Cobolli, in una giornata già dolorosa per il movimento azzurro a causa della sconfitta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. La formula delle Finals consente però di restare in corsa per le semifinali anche dopo una battuta d’arresto, ma mercoledì tanto a Flavio quanto al doppio azzurro servirà cambiare marcia.

Cobolli: “L’assenza di Sinner non aiuta, mi avrebbe tolto pressione. Con Tiafoe sarà una battaglia, darò tutto”

“Ci sono delle cose che vanno migliorate in risposta, però come team siamo contenti della prestazione che ho fatto, mi hanno fatto tutti i complimenti, era una situazione molto difficile. Anche l‘assenza di Sinner a me non aiuta, mi avrebbe tolto un po’ di pressione, sento di dover portare in alto il suo nome. Credo di aver fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita, però poi c’è anche l’avversario, e oggi l’avversario era più forte di me”, ha detto Flavio Cobolli in conferenza stampa dopo la sconfitta. “Jannik a noi italiani inconsciamente dà una grande mano fuori dal campo, se la prende un po’ tutta lui la pressione di dover vincere, dei fan, a noi lascia un po’ di spazio e lascia anche un po’ di margine di errore – ha proseguito – Le nostre sconfitte pesano di meno e questo durante l’anno si fa sentire. Ovviamente in questa seconda parte dell’anno la sua assenza si è fatta sentire, ancor più in questo torneo. Mi avrebbe fatto molto comodo (la sua presenza, ndr), avrei potuto giocare leggermente più tranquillo”.

“Non l’ho visto (contro Alcaraz, ndr) però lo conosco molto bene, abbiamo giocato tante volte quest’anno. E’ un giocatore molto forte che si esalta in questi palcoscenici, sarà una battaglia, io darò tutto come d’altronde ho fatto oggi”, ha aggiunto Cobolli, proiettandosi sul prossimo match contro Frances Tiafoe. “Io spero di avere il pubblico dalla mia parte ancor più di oggi che è stato fantastico – ha aggiunto il tennista azzurro – Spero di divertirmi e di continuare su questa strada”.