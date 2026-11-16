Alle Atp Finals 2026, arriva il momento della consacrazione di Alexander Zverev, che finirà questa stagione da numero 1 al mondo.

“E’ un grande onore tenere tra le mani questo trofeo, non lo avrei mai immaginato devo essere onesto”, ha affermato il tennista tedesco, premiato sul Centrale della Inalpi Arena. “E’ il più grande traguardo della mia carriera, è la miglior stagione della mia vita. E’ una sensazione incredibile, godetevi la settimana”, ha aggiunto, rivolgendosi al pubblico che lo ha applaudito a lungo. Qui le foto di Zverev che solleva il trofeo.