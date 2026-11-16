Atp Finals 2026, Alcaraz vince all’esordio: Tiafoe battuto in due set

Prova di forza per Carlos Alcaraz all’esordio alle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo ha travolto Frances Tiafoe nel match valido per il gruppo ‘Ivan Lendl’ in due set con un doppio 6-2 in un’ora e 9′ di gioco. In serata è in programma l’altro singolare del girone, tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev. Partenza sprint del murciano, che brekka lo statunitense nel game d’apertura, vola sul 3-0 e poi piazza un secondo break salendo 4-0 in poco più di un quarto d’ora. Il numero sette al mondo trova un po’ di continuità in più con la prima di servizio e finalmente si sblocca, raccogliendo l’ovazione del pubblico dell’Inalpi Arena, ma Alcaraz nei turni di battuta è implacabile e in meno di mezz’ora chiude 6-2. Più equilibrato il secondo parziale, anche se Tiafoe cede nuovamente presto il servizio, nel terzo gioco (2-1), break che lo spagnolo conferma portandosi sul 3-1. Il numero tre al mondo concede uno spiraglio al rivale solo nel sesto game, quando commette qualche errore gratuito di troppo col dritto lasciando per strada ben tre palle break. Lo spagnolo si salva però grazie al servizio e nel game successivo Tiafoe accusa il colpo, incassando il secondo break (5-2) al termine di uno scambio intenso e prolungato, preludio al 6-2 finale.