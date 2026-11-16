Home > Sport > Tennis > Atp Finals 2026, Alcaraz-Tiafoe e Cobolli-Medvedev oggi in campo: orario e dove vederli in tv (anche in chiaro)

Grande attesa per Flavio Cobolli che oggi, lunedì 16 novembre, fa il suo esordio alle Atp Finals 2026. Il 24enne romano scende in campo contro il russo Daniil Medvedev all’Inalpi Arena di Torino per il monday night match. All’ora di pranzo, invece, tocca a Carlos Alcaraz contro lo statunitense Frances Tiafoe. Per quanto riguarda il torneo di doppio, in mattinata spazio alla coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, contrapposta al duo Horacio Zeballos-Marcel Granollers.

Il programma di oggi lunedì 16 novembre

Bolelli/Vavassori (testa di serie n°5) vs Zeballos/Granollers (n°3) ore 11.30

(testa di serie n°5) vs (n°3) ore 11.30 Alcaraz (n°2) vs Tiafoe (n°7) non prima delle ore 14.00

(n°2) vs (n°7) non prima delle ore 14.00 Skupski/Harrison (n°2) vs Puetz/Krawietz (n°7) non prima delle 18.00

(n°2) vs (n°7) non prima delle 18.00 Cobolli (n°5) vs Medvedev (n°4) non prima delle 20.30

Cobolli-Medvedev, i precedenti

Cobolli e Medvedev si sono affrontati tre volte in passato. Il bilancio sorride al 30enne di Mosca che ha vinto due incontri su tre. Nell’ultimo, però, agli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2026, il 28 aprile scorso, ha avuto la meglio l’azzurro che si è imposto con il punteggio di 6-3 5-7 6-4.

Dove vedere la partita in tv (anche in chiaro)

Il match tra Cobolli e Medvedev si può vedere in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now, previo abbonamento. È possibile seguirlo anche in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La partita è in programma sul Centrale dell’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 20.30. Tutte gli altri match di giornata delle Atp Finals 2026 verranno trasmessi dai canali di Sky Sport.