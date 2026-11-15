Wta Finals 2026, Errani-Paolini sfidano in finale Siniakova-Townsend nella notte: orari e dove vederla

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per la prima volta in carriera la finale del torneo di doppio delle Wta Finals. Sul cemento di Indian Wells, in California, le azzurre nella notte tra domenica e lunedì si giocheranno il titolo contro la ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend, già battute nella fase a gironi.

Paolini: “Sarà durissima ma dobbiamo credere in noi stesse”

“La finale sarà durissima, ma dobbiamo credere in noi stesse”, ha detto Paolini dopo la vittoria in semifinale contro la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic, in cui hanno recuperato dopo essere state sotto 1-4 nel secondo set. “Da quel momento siamo state più aggressive, abbiamo iniziato a spingere di più la palla. Avevamo bisogno di un po’ più di energia per riuscirci. Da quel momento l’abbiamo fatto e ha funzionato. Quindi siamo davvero felici”, ha spiegato la lucchese.

Dove e quando vedere le finali del doppio e del singolare

La finale del doppio è in programma al termine della sfida per il titolo in singolare tra la russa Mirra Andreeva, numero 3 al mondo, e l’ucraina Elina Svitolina, sesta nella classifica Wta, che inizierà alle 21. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis e a pagamento Sky Sport Arena e Now.