Wta Finals 2026, Errani e Paolini volano in finale

Impresa del tennis italiano alle Wta Finals: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per la prima volta in carriera la finale del torneo di doppio. Sul cemento di Indian Wells, in California, le azzurre hanno superato in semifinale la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4, in poco più di un’ora. Nella notte tra domenica e lunedì si giocheranno il titolo contro la ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend, già battute nella fase a gironi. Un percorso in crescendo per Errani e Paolini, che dopo aver dominato il proprio girone hanno confermato l’ottimo stato di forma anche in semifinale. Per le due italiane ora l’occasione di conquistare uno dei titoli più prestigiosi della stagione.