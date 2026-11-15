Sabalenka si scusa con Svitolina dopo il labiale con insulti: “Ero frustrata ma non ce l’avevo con lei”

Aryna Sabalenka si scusa con Elina Svitolina e spiega il labiale in cui sembra offendere la collega ucraina. “Il mio sfogo non era rivolto a Elina. Ero frustrata a causa di un piccolo gruppo di spettatori che esultavano in modo aggressivo ai miei errori, e in quel momento ho reagito in modo emotivo”, ha scritto in una story pubblicata su Instagram la tennista bielorussa, smentendo la ricostruzione secondo cui avrebbe insultato Elina Svitolina, e in generale il popolo ucraino, durante il match perso con la rivale nel girone delle Wta Finals. “Detto questo, avrei dovuto gestire la mia frustrazione in modo diverso e chiedo scusa a chiunque possa aver offeso – ha aggiunto la numero due del ranking mondiale – Elina ha giocato un’ottima partita e le auguro il meglio per il prosieguo del torneo”.