Atp Finals 2026, Zverev vince all’esordio: Jodar battuto in due set

Esordio senza problemi per Alexander Zverev alle Atp Finals di Torino. Nel primo singolare del torneo iniziato oggi il numero uno del mondo ha battuto in due set il debuttante Rafael Jodar con un doppio 6-4 in un’ora e 28′ di gioco. Nella sessione serale, non prima delle 20.30, Ben Shelton giocherà contro Arthur Fils. Primo set solido da parte del numero uno al mondo, che tiene agevolmente i turni di battuta e mette sotto pressione l’esordiente Jodar fin dai primi game, strappando il servizio alla terza palla break, nel settimo gioco (4-3), con un rovescio imprendibile.

Winning Start 👏 @AlexZverev kickstarts his 2026 #NittoATPFinals campaign with a straight sets win over Jodar 🤝 https://t.co/p9O67Nf6px — ATP Tour (@atptour) November 15, 2026

Il tedesco si inceppa per un momento solo al momento di chiudere il set: lo spagnolo si procura ben due palle break, che Sascha cancella grazie al servizio infilando quattro punti di fila (6-4). Nel secondo parziale Zverev piazza presto il break (2-1) capitalizzando un errore a rete di Jodar e da lì in poi non concede spiragli al giovane rivale, che resta comunque aggrappato al match fino alla fine, vincendo due sofferti game ai vantaggi e salvando altre tre palle break. Il tedesco però è infallibile nei turni di battuta, enigma irrisolto per lo spagnolo che cede dopo quasi un’ora e mezza di confronto.

Zverev: “Bello iniziare con una vittoria, ma devo migliorare”

“Iniziare il torneo con una vittoria per 6-4, 6-4 è sempre molto, molto bello”. Così Alexander Zverev commenta la vittoria all’esordio contro Rafael Jodar alle Atp Finals di Torino. “Penso di aver giocato una partita solida. Non è stato un match perfetto ma battere con questo punteggio uno dei migliori 8 della stagione è comunque un ottimo modo per iniziare questo torneo”, ha aggiunto il tedesco nell’intervista a caldo al termine della sfida. “Sono felice di come sia andata oggi, ma credo comunque di avere ancora molti aspetti da migliorare”, ha concluso.