Atp Finals 2026, Shelton supera Fils in tre set

Ben Shelton debutta con una vittoria alle Atp Finals 2026 di Torino, superando il francese Arthur Fils in un’ora e 57 minuti con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3. Lo statunitense domina il primo set grazie a un servizio efficace e ai numerosi errori dell’avversario, chiudendo in 39 minuti. Nel secondo parziale Fils reagisce, trova maggiore continuità e conquista il break decisivo sul 4-3, riportando il match in equilibrio. Nel terzo set Shelton torna a imporsi con la battuta e il francese, provato dallo sforzo della rimonta, cede infine 6-3.