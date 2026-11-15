Atp Finals 2026, per Sinner cori e boato del pubblico: “Torneo speciale, divertitevi”

Jannik Sinner ha ricevuto l’abbraccio dell’Inalpi Arena, anche senza giocare alle Atp Finals 2026. Il tennista numero due al mondo è stato protagonista sul Campo Centrale delle Finals a Torino in occasione del Premio Giulio Onesti conferito al tennis italiano da parte di Franco Carraro, Presidente della Fondazione Giulio Onesti – Accademia Olimpica Nazionale Italiana. In rappresentanza del tennis italiano oltre a Sinner, entrato in campo con un elegante completo nero, accompagnato da cori (‘olè olè Sinner Sinner) e da un boato del pubblico, che si è affrettato a riempire gli spalti nel ‘break’ durante la partita di doppio e il primo singolare che vede Alexander Zverev affrontare Rafael Jodar, erano presenti il presidente della Fitp Angelo Binaghi e il Capitano della Nazionale Italiana Filippo Volandri.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, Jannik Sinner e Filippo Volandri, capitano della Nazionale italiana, ricevono il Premio Giulio Onesti a nome del tennis italiano all’Inalpi Arena di Torino, in Italia – domenica 15 novembre 2026. Sport – (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)

Cos’è il premio Giulio Onesti

‘La Fondazione Onesti ogni anno attribuisce il Premio Onesti a chi eccelle nello sport. Abbiamo scelto il tennis, perché negli ultimi 20 anni non c’è sport che abbia avuto una evoluzione come il tennis – ha spiegato Carraro – Ha decuplicato gli iscritti e migliorato i bilanci. Lo abbiamo fatto indicando alcune persone per rappresentare tutti gli appassionati. Si tratta di Angelo Binaghi, Jasmine Paolini, il più grande tennista italiano di tutti i tempi Jannik Sinner e i capitani di Coppa Davis e Billie Jean King Cup’, ha aggiunto Carraro, facendo riferimento a Filippo Volandri e Tathiana Garbin.

Subito dopo è intervenuto il numero uno del Coni Luciano Buonfiglio. ‘Il Coni come confederazione di tutte le federazioni non solo è orgoglioso, è fiero di essere qui e avere l’opportunità di riconoscere questo successo, un successo che si esprime attraverso gli atleti e le atlete e i loro coach, quale migliore esempio per ragazzi e ragazze i nostri atleti del tennis – ha sottolineato per poi rivolgersi a Sinner – Complimenti Jannik, aspettiamo con grande attenzione, e non aggiungo altro, il tuo ritorno in campo, è necessario per te. E complimenti al capitano-giocatore (Volandri, ndr) che da sempre seguiamo, desideriamo che porti la squadra alle Olimpiadi a primeggiare’

Sinner al pubblico: “Torneo speciale, divertitevi”

“Divertitevi, è un torneo molto speciale, abbiamo Flavio (Cobolli, ndr) per la parte italiana e poi un doppio incredibile (Bolelli/Vavassori, ndr). Auguro a tutti voi un’edizione molto speciale. Io vi seguo da casa, viva il tennis”, ha detto invece Jannik Sinner rivolgendosi al pubblico della Inalpi Arena.