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domenica 15 novembre 2026

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Atp Finals 2026, per Sinner cori e boato del pubblico: “Torneo speciale, divertitevi”

Atp Finals 2026, per Sinner cori e boato del pubblico: “Torneo speciale, divertitevi”
Jannick Sinner saluta il pubblico mentre riceve il premio Giulio Onesti alle ATP World Tour Finals, a Torino, domenica 15 novembre 2026. (AP Photo/Luca Bruno)
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Il campione all’Inalpi Arena in occasione del Premio Giulio Onesti conferito al tennis italiano da parte di Franco Carraro

Jannik Sinner ha ricevuto l’abbraccio dell’Inalpi Arena, anche senza giocare alle Atp Finals 2026. Il tennista numero due al mondo è stato protagonista sul Campo Centrale delle Finals a Torino in occasione del Premio Giulio Onesti conferito al tennis italiano da parte di Franco Carraro, Presidente della Fondazione Giulio Onesti – Accademia Olimpica Nazionale Italiana. In rappresentanza del tennis italiano oltre a Sinner, entrato in campo con un elegante completo nero, accompagnato da cori (‘olè olè Sinner Sinner) e da un boato del pubblico, che si è affrettato a riempire gli spalti nel ‘break’ durante la partita di doppio e il primo singolare che vede Alexander Zverev affrontare Rafael Jodar, erano presenti il presidente della Fitp Angelo Binaghi e il Capitano della Nazionale Italiana Filippo Volandri.

Atp Finals 2026, per Sinner cori e boato del pubblico: “Torneo speciale, divertitevi”
Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, Jannik Sinner e Filippo Volandri, capitano della Nazionale italiana, ricevono il Premio Giulio Onesti a nome del tennis italiano all’Inalpi Arena di Torino, in Italia – domenica 15 novembre 2026. Sport – (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)

Cos’è il premio Giulio Onesti

‘La Fondazione Onesti ogni anno attribuisce il Premio Onesti a chi eccelle nello sport. Abbiamo scelto il tennis, perché negli ultimi 20 anni non c’è sport che abbia avuto una evoluzione come il tennis – ha spiegato Carraro – Ha decuplicato gli iscritti e migliorato i bilanci. Lo abbiamo fatto indicando alcune persone per rappresentare tutti gli appassionati. Si tratta di Angelo Binaghi, Jasmine Paolini, il più grande tennista italiano di tutti i tempi Jannik Sinner e i capitani di Coppa Davis e Billie Jean King Cup’, ha aggiunto Carraro, facendo riferimento a Filippo Volandri e Tathiana Garbin.

Subito dopo è intervenuto il numero uno del Coni Luciano Buonfiglio. ‘Il Coni come confederazione di tutte le federazioni non solo è orgoglioso, è fiero di essere qui e avere l’opportunità di riconoscere questo successo, un successo che si esprime attraverso gli atleti e le atlete e i loro coach, quale migliore esempio per ragazzi e ragazze i nostri atleti del tennis – ha sottolineato per poi rivolgersi a Sinner – Complimenti Jannik, aspettiamo con grande attenzione, e non aggiungo altro, il tuo ritorno in campo, è necessario per te. E complimenti al capitano-giocatore (Volandri, ndr) che da sempre seguiamo, desideriamo che porti la squadra alle Olimpiadi a primeggiare’

Sinner al pubblico: “Torneo speciale, divertitevi”

“Divertitevi, è un torneo molto speciale, abbiamo Flavio (Cobolli, ndr) per la parte italiana e poi un doppio incredibile (Bolelli/Vavassori, ndr). Auguro a tutti voi un’edizione molto speciale. Io vi seguo da casa, viva il tennis”, ha detto invece Jannik Sinner rivolgendosi al pubblico della Inalpi Arena.

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