Home > Sport > Tennis > Atp Finals 2026, oggi Zverev-Jodar e Shelton-Fils: programma, orario e dove vederli in tv

Oggi, domenica 15 novembre, iniziano le Atp Finals 2026, in scena all’Inalpi Arena di Torino fino al 22 novembre. Apre le danze il match tra il numero uno del mondo Alexander Zverev e Rafael Jodar (n°11 del ranking). A seguire, nella sessione serale, spazio alla sfida tra Ben Shelton (n°4) e Arthur Fils (n°7).

A inaugurare il torneo di doppio ci pensano le teste di serie n°1 Harri Heliovaara e Henry Patten contro Rafael Matos e Orlando Luz. La sera tocca al match tra la coppia formata da Mate Pavic e Marcelo Arevalo e quella da Albano Olivetti e Theo Arribage. Per Flavio Cobolli, invece, bisogna attendere un altro giorno ancora. Il 24enne romano esordirà lunedì 16 novembre (no prima delle 20.30) contro Daniil Medvedev.

Atp Finals 2026, il programma di domenica 15 novembre

Heliovaara/Patten vs Matos/Luz ore 11.30

Zverev vs Jodar non prima delle ore 14.00

Pavic/Arevalo vs Olivetti/Arribage ore 18.00

Shelton vs Fils non prima delle ore 20.30

Il tabellone di singolare

John McEnroe group

Zverev

Shelton

Fils

Jodar

Ivan Lendl group

Alcaraz

Medvedev

Cobolli

Tiafoe

Il tabellone di doppio

Todd Woodbridge group

Heliovaara e Patten

Arevalo e Pavic

Arribage e Olivetti

Luz e Matos

Mark Woodforde group

Harrison e Skupski

Granollers e Zeballos

Bolelli e Vavassori

Krawietz e Puetz

Dove vedere le Atp Finals 2026 in tv

Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now, previo abbonamento. Inoltre Mediaset trasmetterà una partita al giorno in chiaro, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. Domenica 15 novembre, in diretta su Canale 5, gli appassionati potranno seguire alle ore 14 il singolare tra Alexander Zverev e Rafael Jodar. Lunedì 16 novembre, invece, su Italia 1, dalle 20.30, il debutto di Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.