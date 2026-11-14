Atp Finals 2026, Bolelli e Vavassori: “Ci lasciamo col sorriso, condiviso emozioni uniche”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori lunedì 16 novembre scenderanno in campo alle Atp Finals 2026, penultimo ultimo appuntamento della stagione per la coppia azzurra prima della Coppa Italia. Il 41enne di Budrio e il 31enne Torinese di recente hanno annunciato la loro separazione al termine della stagione.

“Sono stati tre anni molto buoni, abbiamo condiviso emozioni uniche, lui mi ha fatto allungare la carriera, mi ha fatto ripartire da zero e andare avanti altri tre anni con tornei ed emozioni uniche. Ci separeremo ma ci vedremo ogni settimana in giro per i tornei. Rimane una grandissima amicizia e un grande rispetto. Fa parte dello sport, bisogna cercare di guardare avanti”, ha detto Bolelli in conferenza stampa a Torino, a due giorni dal loro debutto alle Finals contro la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.

“Abbiamo avuto anni bellissimi, cerchiamo di goderci le cose senza guardare avanti, da parte mia c’è tanta riconoscenza verso Simone, mi ha preso in un momento in cui stavo crescendo e abbiamo fatto tre anni di livello”, ha aggiunto Vavassori. “Ci lasciamo col sorriso, non è un addio perché ci vedremo sempre nei tornei”. A chi gli ha chiesto chi abbia preso la decisione di prender strade diverse, Bolelli ha risposto: “Non trovo il senso di stare a parlare di questa cosa, ci rivedremo, giocheremo le Finals e la Davis a mille, non starei tanto sul chi ha comunicato a chi”.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli, Torino, 13 novembre 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse)

Bolelli e Vavassori: “Più esperti e maturi ma sarà una battaglia”

“Ci sentiamo bene, ci stiamo allenando con continuità, abbiamo provato il Centrale. Simo carichi, aspettiamo lunedì con ansia, l’obiettivo è far bene e cercare di fare meglio dell’anno scorso. Sappiamo che ogni partita è tosta, ci sono tutte coppie molto forti, sarà una battaglia ogni giorno”, ha affermato il 41enne di Budrio.

“Siamo felici, l’obiettivo di ogni anno è essere qui, esserci è speciale, siamo italiani e sentiamo il calore del pubblico. Ci siamo goduti l’evento, sappiamo cosa aspettarci, c’è più esperienza e maturità“, ha detto il tennista torinese. Vogliamo far bene anche quest’anno, abbiamo dimostrato l’anno scorso che quando giochiamo bene possiamo vincere contro chiunque qui a Torino, dobbiamo ricordarci della scorsa edizione quando abbiamo fatto tre ottime partite nel girone. Ci portiamo dietro bellissimi ricordi e speriamo di poterli replicare”.

Il tabellone di doppio

Todd Woodbridge group

Heliovaara e Patten

Arevalo e Pavic

Arribage e Olivetti

Luz e Matos

Mark Woodforde group