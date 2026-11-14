Atp Finals 2026, Alcaraz favorito. L’Italia tifa per Cobolli. Torino “pazza” di Sinner

L’aria frizzante delle Atp Finals 2026, nell’attesa che gli otto maestri impugnino le loro racchette a colpi di ace e palle corte, travolge anche Jannik Sinner.

Bagno di folla per Sinner a Torino

Il grande assente di quest’anno ha proseguito anche sabato il suo soggiorno torinese, abbracciato idealmente da fan e tifosi. Dalla cena di gala di venerdì sera riservata con gli ex numero 1 organizzata dall’Atp all’Inalpi Arena all’evento allestito dallo sponsor Nike, in un dialogo con Paolo Maldini. L’ennesimo bagno di folla per la Volpe Rossa ha mandato in tilt – anche per la concomitante manifestazione contro il carovita – il centro di Torino, che resta vicina al proprio beniamino, a maggior ragione in questo momento difficile a causa dei problemi al ginocchio che che hanno impedito all’altoatesino di difendere il titolo conquistato per due anni di fila.

Un affetto ricambiato dal campione azzurro. “Qui mi sono sempre trovato bene, è il mio campo preferito – ha ammesso Jannik davanti a una trentina di giovani tennisti del Cirolo Le Pleiadi, mentre fuori dal negozio circa 500 curiosi erano alla ricerca di un selfie o un autografo – Quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero”.

Poi ha rivolto un consiglio ai più giovani: “State il più lontano possibile dai social, è anche più bello incontrare persone a scuola o a un caffè, i social sono abbastanza secondari – ha spiegato – Hanno cambiato tutto e sono una parte importantissima, li puoi usare in modo molto positivo però ci sono tantissimi aspetti negativi”.

Jannick Sinner ospiti del Nike Store a Torino, 14 novembre 2026 (Foto di Daniele Solavaggione/LaPresse)

Cobolli all’esordio alle Atp Finals

L’Italia orfana di Jannik si aggrappa così a Flavio Cobolli, pronto a debuttare lunedì sera contro Daniil Medvedev in un match chiave per il gruppo ‘Ivan Lendl’. “Se si è qualificato è perché lo merita, è una persona con cui ho potuto condividere tantissimo, aspetto con ansia di affrontarlo”, ha sottolineato Carlos Alcaraz incoronando il tennista azzurro, che potrà contare sul “fattore campo” e sull’entusiasmo di chi fino a pochi mesi fa poteva solo immaginare di partecipare al Masters.

Flavio Cobolli, Torino, 13 novembre 2026 (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)

Alcaraz resta il grande favorito per la vittoria

Lo spagnolo resta il grande favorito della vigilia, nonostante il numero uno del circuito – con tutto il suo relativo peso – cada sulle spalle di un Alexander Zverev in flessione dopo aver disputato la miglior stagione in carriera, culminata con il doppio trionfo del Roland Garros e degli Us Open. L’unica incognita attorno al murciano è legata alle sue condizioni fisiche: anche a poche ore dall’inizio del torneo Carlitos si è allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio che crea qualche campanello d’allarme.