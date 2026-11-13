Musetti-Fritz oggi all’Atp Stoccolma 2026: precedenti, orario e dove vederla in tv

All’Atp 250 di Stoccolma oggi venerdì 13 novembre 2026 è il giorno di Lorenzo Musetti, che sfiderà in semifinale Taylor Fritz. Il carrarino ha battuto ai quarti di finale Ugo Humbert, mentre al primo turno si è sbarazzato agilmente di Toby Samuel. L’altra semifinale vede opposti il cileno Tabilo e l’argentino Tirante, in un derby andino che mette in palio un posto in finale.

👏 Musetti batte Humbert e conferma il suo ottimo momento a Stoccolma Per un posto in finale sfiderà Taylor Fritz 👀 @BMWItalia https://t.co/HzcjpMdYzN — FITP (@federtennis) November 12, 2026

Musetti-Fritz: i precedenti

Quello di oggi è il nono incrocio tra i due tennisti, con Musetti che guida il bilancio dei precedenti 5-3. L’ultima partita tra i due risale al torneo di Lione, con Lorenzo che si è imposto 6-3 6-4 in finale. La tendenza è favorevole proprio al tennista italiano, che ha vinto cinque degli ultimi sei incontri con Fritz.

Musetti-Fritz: orario e dove vederla in tv

Il match Musetti-Fritz è in programma sul Center Court non prima delle 17, la partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, e sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now Tv.