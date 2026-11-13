Errani-Paolini imbattibili alle Wta Finals 2026: la coppia azzurra mette ko anche Perez-Schuurs

Sara Errani e Jasmine Paolini sono infermabili alle Wta Finals 2026. La coppia azzurra, già certa del primo posto nel Gruppo 2, hanno battuto anche Ellen Perez-Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3 6-4 e chiudono da imbattute la prima fase del torneo. Per la prima volta nella loro carriera, Errani-Paolini giocheranno quindi le semifinali delle Finals.

Clean sweep 👊 Sara Errani & Jasmine Paolini go unbeaten in Group 2! The semifinals awaits ⏳ #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/Ler0T0GMr0 — wta (@WTA) November 13, 2026

Campionesse a Tokyo nell’ultimo torneo utile per la qualificazione alle Finals, Sara e Jas hanno conclusoimbattute la fase a gironi.Le azzurre sono partite subito forte. Il 4-0 con doppio break di vantaggio ha fatto capire alle avversari le intenzioni di Errani e Paolini. Nonostante un break subito nel quinto game, il primo set non è mai in discussione. Nel secondo a Sara e Jasmine è bastato piazzare il break in apertura. Hanno poi amministrato il vantaggio e chiuso così l’incontro senza particolari difficoltà. “Credo che oggi sia stata difficile, io ho sbagliato qualcosa in più ma la chiave è stata essere lì e giocare meglio i punti importanti” ha detto Paolini nell’intervista a caldo dopo il match. “Abbiamo giocato tante partite nell’ultimo mese e mezzo, quindi è importante prendere fiducia e trovare i meccanismi per giocare meglio in campo. Siamo contentissime di essere in questa semifinale” ha aggiunto Errani.

Le azzurre giocheranno la loro prima semifinale alle WTA Finals in coppia contro la seconda classificata del Gruppo 1. Tre le coppie ancora in corsa per due posti: Dabrowski/Stefani, al momento prime con due vittorie nelle prime due partite, Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic, che hanno un record di 1-1. Già eliminate Mertens/Zhang, che hanno perso due partite su due senza vincere nemmeno un set.Avanzano come seconde la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, che dunque saranno opposte alla vincitrice del Gruppo 1. Nella sfida decisiva del gruppo 2 le campionesse dello US Open, che hanno completato così il Career Grand Slam, hanno battuto Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, costrette al ritiro per un infortunio sofferto dalla statunitense quando erano sotto 62 42.Siniakova e Townsend hanno superato la fase a gironi in tutte le tre partecipazioni alle WTA Finals.