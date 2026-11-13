Atp Stoccolma 2026, Musetti si ferma in semifinale: passa Fritz

Nulla da fare per Lorenzo Musetti nelle semifinali del ‘Bybit Stockholm Open’, Atp 250 dotato di un montepremi di 723.435 euro che si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor della “Kungliga Tennishallen” della capitale della in Svezia, ultimo torneo della “regular season” prima delle Nitto Atp Finals di Torino. Il 24enne di Carrara, n.25 del ranking e terzo favorito del seeding, entrato in gara direttamente al secondo turno lasciando appena cinque giochi al qualificato britannico Toby Samuel (n.95 ATP), dopo i tre set lottati nei quarti contro il francese Ugo Humbert (n.39 ATP e settima testa di serie), ha ceduto per 6-4 6-2, in poco più di un’ora di partita, allo statunitense Taylor Fritz, n.10 ATP e primo favorito del torneo.Fritz si giocherà il titolo sabato contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, n.51 ATP, che nell’altra semifinale si è sbarazzato per 75 76(1), in poco più di un’ora e tre quarti di gioco, il cileno Alejandro Tabilo, n.31 del ranking e quarto favorito del seeding.