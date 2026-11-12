Atp Stoccolma 2026, Musetti oggi in campo contro Humbert: orario e dove vederla in tv

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Stoccolma. Oggi, giovedì 12 novembre, il tennista italiano torna in campo per affrontare Ugo Humbert nei quarti di finale del torneo svedese. Il numero 3 del seeding si prepara a una sfida importante per conquistare un posto tra i migliori quattro della competizione. Dall’altra parte della rete ci sarà il francese, testa di serie numero 7 e finalista dell’ultima edizione. Per Musetti si tratta anche della prima sfida in carriera contro Humbert nel circuito maggiore.

Il percorso di Musetti e Humbert a Stoccolma

Lorenzo Musetti ha esordito direttamente al secondo turno, grazie a un bye al primo. Negli ottavi di finale l’azzurro ha superato il britannico Toby Samuel in due set, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-4. Ugo Humbert ha invece disputato due incontri. Il francese ha iniziato il proprio cammino battendo il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo per 6-4, 6-3, dopo aver rimontato in entrambi i parziali. Agli ottavi ha poi eliminato il croato Borna Gojo, imponendosi con un doppio 6-2, 6-4.

Musetti-Humbert, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Lorenzo Musetti e Ugo Humbert è in programma sul Centre Court della Kungliga Tennishallen di Stoccolma. L’incontro è il quarto della giornata e si giocherà non prima delle 20.00, al termine della sfida tra Taylor Fritz e Holger Rune, prevista a partire dalle 18.30. La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport Tennis, mentre per seguire il match in streaming si potrà utilizzare NOW e SkyGo.