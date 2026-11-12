Atp Finals 2026, sorteggiato il tabellone: con chi gioca Cobolli

Sono stati sorteggiati i gironi delle Atp Finals 2026, il “torneo dei maestri” in programma all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Flavio Cobolli, unico azzurro in gara nel singolare, è stato inserito nell’Ivan Lendl group assieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nel John McEnroe group, invece, ci sono Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar.
Per quanto riguarda il tabellone di doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (che a fine anno si separeranno) sono nel Mark Woodforde group con Christian Harrison e Neal Skupski, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Kevin Krawitez e Tim Puetz. Nel Todd Woodbridge group ci sono Harri Heliovaara e Henry Patten, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Theo Arribage e Albano Olivetti e Orlando Luz e Rafael Matos.
Il tabellone di singolare
John McEnroe group
- Zverev
- Shelton
- Fils
- Jodar
Ivan Lendl group
- Alcaraz
- Medvedev
- Cobolli
- Tiafoe
Il tabellone di doppio
Todd Woodbridge group
- Heliovaara e Patten
- Arevalo e Pavic
- Arribage e Olivetti
- Luz e Matos
Mark Woodforde group
- Harrison e Skupski
- Granollers e Zeballos
- Bolelli e Vavassori
- Krawietz e Puetz
Dove vedere le Atp Finals 2026 in tv
Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre Mediaset, nello specifico Italia 1, trasmetterà in chiaro un match al giorno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.