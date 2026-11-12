Atp Finals 2026, sorteggiato il tabellone: con chi gioca Cobolli

Sono stati sorteggiati i gironi delle Atp Finals 2026, il “torneo dei maestri” in programma all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Flavio Cobolli, unico azzurro in gara nel singolare, è stato inserito nell’Ivan Lendl group assieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nel John McEnroe group, invece, ci sono Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar.

Per quanto riguarda il tabellone di doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (che a fine anno si separeranno) sono nel Mark Woodforde group con Christian Harrison e Neal Skupski, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Kevin Krawitez e Tim Puetz. Nel Todd Woodbridge group ci sono Harri Heliovaara e Henry Patten, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Theo Arribage e Albano Olivetti e Orlando Luz e Rafael Matos.

Il tabellone di singolare

John McEnroe group

Zverev

Shelton

Fils

Jodar

Ivan Lendl group

Alcaraz

Medvedev

Cobolli

Tiafoe

Il tabellone di doppio

Todd Woodbridge group

Heliovaara e Patten

Arevalo e Pavic

Arribage e Olivetti

Luz e Matos

Mark Woodforde group

Harrison e Skupski

Granollers e Zeballos

Bolelli e Vavassori

Krawietz e Puetz

Dove vedere le Atp Finals 2026 in tv

Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre Mediaset, nello specifico Italia 1, trasmetterà in chiaro un match al giorno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.