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giovedì 12 novembre 2026

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Atp Finals 2026, sorteggiato il tabellone: con chi gioca Cobolli

Atp Finals 2026, sorteggiato il tabellone: con chi gioca Cobolli
Flavio Cobolli, Torino, 9 novembre 2026 (Foto Mauro Ujetto/LaPresse)
Benedetta Mura
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Il 24enne romano, unico azzurro in gara nel singolare, è stato inserito nell’Ivan Lendl group

Sono stati sorteggiati i gironi delle Atp Finals 2026, il “torneo dei maestri” in programma all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Flavio Cobolli, unico azzurro in gara nel singolare, è stato inserito nell’Ivan Lendl group assieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nel John McEnroe group, invece, ci sono Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar.

Per quanto riguarda il tabellone di doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (che a fine anno si separeranno) sono nel Mark Woodforde group con Christian Harrison e Neal Skupski, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Kevin Krawitez e Tim Puetz. Nel Todd Woodbridge group ci sono Harri Heliovaara e Henry Patten, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Theo Arribage e Albano Olivetti e Orlando Luz e Rafael Matos.

Il tabellone di singolare

John McEnroe group

  • Zverev
  • Shelton
  • Fils
  • Jodar

Ivan Lendl group

  • Alcaraz
  • Medvedev
  • Cobolli
  • Tiafoe

Il tabellone di doppio

Todd Woodbridge group

  • Heliovaara e Patten
  • Arevalo e Pavic
  • Arribage e Olivetti
  • Luz e Matos

Mark Woodforde group

  • Harrison e Skupski 
  • Granollers e Zeballos
  • Bolelli e Vavassori
  • Krawietz e Puetz

Dove vedere le Atp Finals 2026 in tv

Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre Mediaset, nello specifico Italia 1, trasmetterà in chiaro un match al giorno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

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