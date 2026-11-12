Atp Finals 2026, il sorteggio dei gironi in diretta

Alle ore 12 di oggi, giovedì 12 novembre, c’è stato il sorteggio per la fase “round robin” delle Atp Finals 2026. I migliori otto tennisti del mondo sono stati suddivisi in due gruppi e, successivamente, i primi due classificati di ciascun girone andranno in semifinale. A contendersi il titolo ci sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. Al torneo di doppio partecipano Harri Heliovaara e Henry Patten, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Christian Harrison e Neal Skupski, Kevin Krawitez e Tim Puetz, Theo Arribage e Albano Olivetti, Orlando Luz e Rafael Matos.
Punti chiave
- Appendino (Fitp): "Successo pazzesco, felicissima per Torino e l'Italia"
- Abodi: "Finals a Torino fino al 2030? Se sarò ancora ministro farò in modo che succeda"
- Binaghi: "Torneo adatto a Cobolli, deve considerarlo una festa"
- Binaghi: "Si va verso il sold out, +3% di biglietti venduti rispetto al 2025"
- Cobolli con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe
- Il sorteggio dei gironi di singolare
- Il sorteggio dei gironi di doppio
- Il programma delle Atp Finals 2026
- Dove acquistare i biglietti
- Dove vedere le partite in tv (anche in chiaro)
“Siamo felicissimi di essere arrivati alla sesta edizione italiana delle Nitto Atp Finals, che era molto difficile da immaginare quando abbiamo candidato Torino ad ospitarle e ci dicevano che avevamo una possibilità su 100. Città e Regione sono sempre più protagoniste di questo successo pazzesco che cresce anno dopo anno, grazie alla lungimiranza e alla programmazione della Fitp e al sostegno del governo. È un orgoglio e una bellissima vetrina per l’intera Italia. Possibilità di tenerle fino al 2030? Io ci credo sempre e lavoro per questo. L’evento funziona e Torino può continuare a esserne al centro”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Federazione italiana tennis e padel, Fitp, Chiara Appendino, a margine della conferenza stampa delle Nitto Atp Finals a Torino.
“Se il problema del sindaco Lo Russo è quello di tenere le Atp Finals nella sua città fino al 2030, io da ministro della prossima legislatura farò in modo che questo succeda”. Lo ha detto in maniera scherzosa il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi in occasione della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre, alludendo alle elezioni politiche in programma nel 2027. “Ho la consapevolezza di questo percorso iniziato diversi anni fa, si apre un secondo ciclo – ha aggiunto – La cosa fondamentale è l’organizzazione di questo evento che si è evoluto nel tempo, è stata percepita la necessità di farlo diventare espressione della catena di valore che si è manifestata in maniera sempre più significativa di anno in anno. Parlo del valore sportivo, del valore sociale e culturale”.
“Lui deve considerare questa come la sua festa, è un obiettivo che vale una carriera. Ha anche la fortuna di poterlo disputare in casa, secondo me fisico permettendo è anche molto adatto per una manifestazione del genere, che si disputa in casa, perché è un grande lottatore, esprime e trasmette una grande passione. Quindi riesce secondo me più di tanti altri ad essere coinvolgente per il pubblico”. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre, in merito alla partecipazione di Flavio Cobolli, al debutto assoluto nel ‘torneo dei maestri’.
“Mi permetto di dire che in questo posto ormai ci sentiamo a casa nostra, è da qui che siamo partiti e da qui ogni anno tiriamo le somme di un successo che si conferma inarrestabile. E’ un posto che ci porta anche molta fortuna. I dati di quest’anno della biglietteria, che rappresenta il parametro più corretto per valutare il successo di una manifestazione, dicono che come l’anno scorso stiamo andando verso un sold out in tutte e 15 le sessioni. E rispetto al record dello scorso anno cresciamo del 3%, con circa 5500 biglietti venduti in più, questo grazie anche alla collaborazione con Parco Olimpico, con circa 9000 posti in più rispetto allo scorso anno”. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre.
Flavio Cobolli è stato inserito nell’Ivan Lendl group assieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. L’azzurro per qualificarsi alle semifinali dovrà classificarsi alla prima o alla seconda posizione del suo girone. Per il tennista romano si tratta della sua prima partecipazione alle Atp Finals.
John McEnroe group
- Zverev
- Shelton
- Fils
- Jodar
Ivan Lendl group
- Alcaraz
- Medvedev
- Cobolli
- Tiafoe
Todd Woodbridge group
- Heliovaara e Patten
- Arevalo e Pavic
- Arribage e Olivetti
- Luz e Matos
Mark Woodforde group
- Harrison e Skupski
- Granollers e Zeballos
- Bolelli e Vavassori
- Krawietz e Puetz
Fase a gironi
Da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre
- Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare)
- Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)
Semifinali – Sabato 21 novembre
- Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare)
- Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)
Finali – Domenica 22 novembre
- Finale di doppio: ore 15:00
- Finale di singolare: ore 18:00
I biglietti si possono acquistare direttamente sulla biglietteria ufficiale delle Atp Finals, su TicketOne o su Atp Tour Experiences per i pacchetti hospitality.
Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono vedere in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre Mediaset, nello specifico Italia 1, trasmetterà in chiaro un match al giorno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Il montepremi delle Atp Finals 2026 ammonta a 15.750.000 dollari. La vittoria in finale, nel singolare, vale 2.412.000 dollari e 5.171.000 dollari per il campione imbattuto (in questo caso sarebbe Jannik Sinner, assente per infortunio. La vittoria in doppio vale 356.800 dollari e 959.300 dollari per i campioni imbattuti.
- Harri Heliovaara e Henry Patten
- Marcel Granollers e Horacio Zeballos
- Marcelo Arevalo e Mate Pavic
- Simone Bolelli e Andrea Vavassori
- Christian Harrison e Neal Skupski
- Kevin Krawitez e Tim Puetz
- Theo Arribage e Albano Olivetti
- Orlando Luz e Rafael Matos
- Alexander Zverev
- Carlos Alcaraz
- Ben Shelton
- Daniil Medvedev
- Flavio Cobolli
- Arthur Fils
- Frances Tiafoe
- Rafael Jodar