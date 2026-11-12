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giovedì 12 novembre 2026

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Atp Finals 2026, il sorteggio dei gironi in diretta

Atp Finals 2026, il sorteggio dei gironi in diretta
Flavio Cobolli, Torino, 9 novembre 2026 (Foto Mauro Ujetto/LaPresse)
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Oggi si decide il tabellone. I migliori otto tennisti del mondo verranno divisi in due gruppi

Alle ore 12 di oggi, giovedì 12 novembre, c’è stato il sorteggio per la fase “round robin” delle Atp Finals 2026. I migliori otto tennisti del mondo sono stati suddivisi in due gruppi e, successivamente, i primi due classificati di ciascun girone andranno in semifinale. A contendersi il titolo ci sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. Al torneo di doppio partecipano Harri Heliovaara e Henry Patten, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Christian Harrison e Neal Skupski, Kevin Krawitez e Tim Puetz, Theo Arribage e Albano Olivetti, Orlando Luz e Rafael Matos.

Atp Finals 2026, il sorteggio dei gironi – La diretta oggi giovedì 12 novembre
Inizio diretta: 12/11/26 12:00
Fine diretta: 12/11/26 15:00

Punti chiave

Appendino (Fitp): "Successo pazzesco, felicissima per Torino e l'Italia"

“Siamo felicissimi di essere arrivati alla sesta edizione italiana delle Nitto Atp Finals, che era molto difficile da immaginare quando abbiamo candidato Torino ad ospitarle e ci dicevano che avevamo una possibilità su 100. Città e Regione sono sempre più protagoniste di questo successo pazzesco che cresce anno dopo anno, grazie alla lungimiranza e alla programmazione della Fitp e al sostegno del governo. È un orgoglio e una bellissima vetrina per l’intera Italia. Possibilità di tenerle fino al 2030? Io ci credo sempre e lavoro per questo. L’evento funziona e Torino può continuare a esserne al centro”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Federazione italiana tennis e padel, Fitp, Chiara Appendino, a margine della conferenza stampa delle Nitto Atp Finals a Torino.

Abodi: "Finals a Torino fino al 2030? Se sarò ancora ministro farò in modo che succeda"
Tavola rotonda su Impianti ed infrastrutture sportive delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

“Se il problema del sindaco Lo Russo è quello di tenere le Atp Finals nella sua città fino al 2030, io da ministro della prossima legislatura farò in modo che questo succeda”. Lo ha detto in maniera scherzosa il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi in occasione della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre, alludendo alle elezioni politiche in programma nel 2027. “Ho la consapevolezza di questo percorso iniziato diversi anni fa, si apre un secondo ciclo – ha aggiunto – La cosa fondamentale è l’organizzazione di questo evento che si è evoluto nel tempo, è stata percepita la necessità di farlo diventare espressione della catena di valore che si è manifestata in maniera sempre più significativa di anno in anno. Parlo del valore sportivo, del valore sociale e culturale”.

Binaghi: "Torneo adatto a Cobolli, deve considerarlo una festa"

“Lui deve considerare questa come la sua festa, è un obiettivo che vale una carriera. Ha anche la fortuna di poterlo disputare in casa, secondo me fisico permettendo è anche molto adatto per una manifestazione del genere, che si disputa in casa, perché è un grande lottatore, esprime e trasmette una grande passione. Quindi riesce secondo me più di tanti altri ad essere coinvolgente per il pubblico”. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre, in merito alla partecipazione di Flavio Cobolli, al debutto assoluto nel ‘torneo dei maestri’. 

Binaghi: "Si va verso il sold out, +3% di biglietti venduti rispetto al 2025"

“Mi permetto di dire che in questo posto ormai ci sentiamo a casa nostra, è da qui che siamo partiti e da qui ogni anno tiriamo le somme di un successo che si conferma inarrestabile. E’ un posto che ci porta anche molta fortuna. I dati di quest’anno della biglietteria, che rappresenta il parametro più corretto per valutare il successo di una manifestazione, dicono che come l’anno scorso stiamo andando verso un sold out in tutte e 15 le sessioni. E rispetto al record dello scorso anno cresciamo del 3%, con circa 5500 biglietti venduti in più, questo grazie anche alla collaborazione con Parco Olimpico, con circa 9000 posti in più rispetto allo scorso anno”. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. 

Cobolli con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe
Flavio Cobolli poco prima del ritiro per infortunio all'Atp Vienna 2026. (Foto: Fröhlich Pascal/picture-alliance/dpa/AP Images)

Flavio Cobolli è stato inserito nell’Ivan Lendl group assieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. L’azzurro per qualificarsi alle semifinali dovrà classificarsi alla prima o alla seconda posizione del suo girone. Per il tennista romano si tratta della sua prima partecipazione alle Atp Finals. 

Il sorteggio dei gironi di singolare

John McEnroe group

  • Zverev
  • Shelton
  • Fils
  • Jodar

Ivan Lendl group

  • Alcaraz
  • Medvedev
  • Cobolli
  • Tiafoe
Il sorteggio dei gironi di doppio

Todd Woodbridge group

  • Heliovaara e Patten
  • Arevalo e Pavic
  • Arribage e Olivetti
  • Luz e Matos

Mark Woodforde group

  • Harrison e Skupski 
  • Granollers e Zeballos
  • Bolelli e Vavassori
  • Krawietz e Puetz
Il programma delle Atp Finals 2026
Zverev

Fase a gironi

Da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre

  • Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare)
  • Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)

Semifinali – Sabato 21 novembre

  • Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare)
  • Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)

Finali – Domenica 22 novembre

  • Finale di doppio: ore 15:00
  • Finale di singolare: ore 18:00
Dove acquistare i biglietti
La coppa delle Atp Finals

I biglietti si possono acquistare direttamente sulla biglietteria ufficiale delle Atp Finals, su TicketOne o su Atp Tour Experiences per i pacchetti hospitality.

Dove vedere le partite in tv (anche in chiaro)

Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono vedere in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre Mediaset, nello specifico Italia 1, trasmetterà in chiaro un match al giorno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il montepremi
Lo spagnolo Carlos Alcaraz festeggia dopo aver sconfitto lo statunitense Ben Shelton durante la finale del singolare maschile al torneo di tennis Paris Masters, a Nanterre, nei pressi di Parigi, Francia, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

Il montepremi delle Atp Finals 2026 ammonta a 15.750.000 dollari. La vittoria in finale, nel singolare, vale 2.412.000 dollari e 5.171.000 dollari per il campione imbattuto (in questo caso sarebbe Jannik Sinner, assente per infortunio. La vittoria in doppio vale 356.800 dollari e 959.300 dollari per i campioni imbattuti. 

I protagonisti in doppio
Da sinistra, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. (Foto: FrankPeters/picture-alliance/dpa/AP Images)
  • Harri Heliovaara e Henry Patten
  • Marcel Granollers e Horacio Zeballos
  • Marcelo Arevalo e Mate Pavic
  • Simone Bolelli e Andrea Vavassori
  • Christian Harrison e Neal Skupski
  • Kevin Krawitez e Tim Puetz
  • Theo Arribage e Albano Olivetti
  • Orlando Luz e Rafael Matos
I protagonisti in singolare
Atp Finals
  • Alexander Zverev
  • Carlos Alcaraz
  • Ben Shelton
  • Daniil Medvedev
  • Flavio Cobolli
  • Arthur Fils
  • Frances Tiafoe
  • Rafael Jodar
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