Atp Finals 2026, il sorteggio dei gironi in diretta

Alle ore 12 di oggi, giovedì 12 novembre, c’è stato il sorteggio per la fase “round robin” delle Atp Finals 2026. I migliori otto tennisti del mondo sono stati suddivisi in due gruppi e, successivamente, i primi due classificati di ciascun girone andranno in semifinale. A contendersi il titolo ci sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. Al torneo di doppio partecipano Harri Heliovaara e Henry Patten, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Christian Harrison e Neal Skupski, Kevin Krawitez e Tim Puetz, Theo Arribage e Albano Olivetti, Orlando Luz e Rafael Matos.