Sinner: “Su di me tante informazioni non vere, l’obiettivo è tornare in Australia”

Tornare in campo il prima possibile per tornare al vertice, ma senza fretta e senza correre rischi. E’ questo l’obiettivo dichiarato da Jannik Sinner che martedì mattina alla Torre Allianz di Milano ha presentato una serie di nuovi progetti nell’ambito della partnership globale pluriennale con Allianz Italia. “Sto bene, stiamo facendo di tutto di più per tornare in campo il prima possibile. Stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando, l’obiettivo è tornare il più presto possibile“, ha detto il campione altoatesino conversando con Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia e il suo storico coach Darren Cahill.

Sinner: “Mi manca giocare ma devo prendermi cura del mio corpo”

Sinner non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon lo scorso luglio a causa di un infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a saltare il resto della stagione compresi gli Us Open e le Atp Finals. L’azzurro dovrebbe tornare in campo a fine dicembre per l’esibizione del ‘Six Kings Slam’ in Arabia Saudita, con l’obiettivo di essere al 100% per gli Open d’Australia a Melbourne, nel mese di gennaio. “L’obiettivo è tornare in Australia, spero qualche torneo prima. Ma devo rispettare i protocolli dei medici, devo lavorare tutti i giorni verso quell’obiettivo”, ha detto ancora Sinner in elegante abito scuro e maglietta bianca. “Sono stati mesi non semplici, mi manca la competizione e andare in campo per dare il 100%. Mi manca quello che mi piace fare: giocare a tennis. Ma devo prendermi cura del mio corpo perché vorrei giocare altri 10-15 anni”, ha aggiunto il cinque volte vincitore Slam.

Un Sinner apparso sereno, ma che non ha nascosto le difficoltà di questo periodo lontano dai campi di gioco. “Ho fiducia nei dottori, sto seguendo il programma che mi hanno dato. Lo devo accettare. Poi la pressione è ora l’ultimo dei problemi”, ha dichiarato. “Io sono un giocatore, non un dottore. Stiamo facendo tutto il possibile per difendere la mia carriera a lungo termine”, ha aggiunto.

Sinner sulle sue condizioni: “Tante informazioni non vere, la verità la so io”

In questi lunghi mesi di assenza le informazioni sulle sue reali condizioni sono state pochissime, per questo si sono diffuse le voci più disparate. “Tante informazioni non vere sono uscite. Ma la verità la so io e le persone intorno a me. L’unica cosa che voglio è tornare in campo e dare il massimo. Stiamo lavorando tutti i giorni in palestra con l’unico obiettivo di tornare in campo”, ha detto ancora Sinner. “E’ la prima volta che non ho il controllo della situazione e questo non mi piace. Certo, posso passare più tempo con gli amici e con i miei genitori”, ha detto scherzando sul tempo passato al “simulatore” di Formula 1. “Chissà che un domani mi vedrete in pista”, ha aggiunto ridendo. Alla domanda se questo è il periodo più difficile della sua carriera, Sinner è sembrato ottimista e rivolto già al futuro. “Si sa che ci sono momenti sì e momenti no, la carriera è ancora lunga, proprio quello che stiamo provando a fare di proteggere quella parte lì, non la valuto il momento più difficile”.

L’addio a Cahill e il benvenuto al nuovo allenatore, Magnus Norman

Nel frattempo Sinner solo pochi giorni fa ha annunciato il divorzio dopo cinque anni dal suo coach Darren Cahill per affidarsi a Magnus Norman, ex allenatore di Stan Wawrinka. “La scelta è stata fatta con Simone Vagnozzi e con Cahill. Tutto il team è stato importante. Norman è una persona molto simile a Darren, ha lavorato tanti anni con Wawrinka, ed è una persona che accetta il modo in cui stiamo lavorando. Ci siamo trovati subito, non cambieremo molte cose, ma vogliamo migliorare ancora come giocatore”, ha spiegato Sinner. “Di Darren mi mancherà la parte personale, è diventato negli anni quasi un secondo padre. Nei momenti difficili è sempre stata una delle prime persone che ho chiamato. E mi mancherà. So che quando serve posso chiamarlo. Ci stiamo lasciando in una maniera normalissima”, ha detto il tennista azzurro. “Quando l’ho conosciuto, avrei firmato nel vedere quello che abbiamo ottenuto, non ci sono rimpianti. È stato un percorso, un viaggio incredibile e i momenti difficili ci hanno reso più forti. Ne sono molto orgoglioso”, ha detto dal canto suo Cahill.

Le parole di Sinner sui suoi avversari e sull’amico Kimi Antonelli

Lontano dai campi, Sinner ha visto il tedesco Alexander Zverev diventare numero 1 del mondo e Carlos Alcaraz tornare in campo ai massimi livelli. “Zverev aveva già fatto qualche finale Slam, si è meritato di vincerne due e diventare numero 1. È una emozione unica, il sogno più grande”, ha detto Sinner. “Carlos è tornato da un infortunio importante, al polso serve stare attenti, ma devo dire la verità non ho guardato tanto tennis, perché volevo esserci anche io”, ha aggiunto. Ma anche gli italiani si sono difesi bene, con Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals di Torino. “Cobolli ha fatto una stagione incredibile, con la finale al Roland Garros. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo con un team preparato e si merita questo successo. Era importante avere almeno un italiano a Torino, oltre a Vavassori e Bolelli”.

Infine il suo amico Kimi Antonelli ha vinto il Mondiale di Formula 1. In molti li accostano per il loro carattere. “Ognuno di noi è diverso, ma ci accomuna la normalità. Ho conosciuto lui e la sua famiglia”, ha detto Sinner. “Solo un fenomeno poteva imparare così in fretta. Quello che ha fatto alla seconda stagione in F1 non era semplice. È un talento, ha lavorato tantissimo per fare quello che ha fatto”, ha concluso.