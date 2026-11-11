Atp Stoccolma 2026, oggi Sonego-Tabilo: orario e dove vederla in tv

Oggi, 11 novembre, nuovo appuntamento con l’Atp Stoccolma 2026. In campo un solo italiano: Lorenzo Sonego. L’azzurro è reduce dalla vittoria contro il francese Quentin Halys, battuto ieri con il punteggio di 6-4, 7-6, e ora ambisce ad approdare ai quarti di finale, a cui si è già qualificato Lorenzo Musetti (vittorioso per 6-1, 6-4 sul britannico Toby Samuel).

Nel match degli ottavi di finale, Sonego se la vedrà con il cileno Alejandro Tabilo, attuale n. 31 al mondo. I due si sfideranno sul campo centrale della Kungliga tennishallen della capitale svedese non prima delle ore 13.

Sonego-Tabilo: i precedenti

Prima di oggi, i due tennisti si sono affrontati solo due volte. La prima partita risale al 2022 e a imporsi a Winston-Salem fu Sonego con il punteggio di 7-5, 6-1; il secondo confronto è invece datato 2024 e ha visto trionfare il cileno per 6-4, 6-2 al Masters 1000 in Canada. Il terzo match, che si terrà tra poche ore, fa quindi immaginare uno scontro abbastanza alla pari, almeno sulla carta.

Dove vedere il match in tv

La partita tra Sonego e Tabilo verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go.