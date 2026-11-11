Atp Finals 2026, il sorteggio il 12 novembre: programma, partecipanti e biglietti

I migliori otto tennisti del mondo si sfidano alle Atp Finals 2026, in scena all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Si contenderanno il titolo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. A rappresentare l’Italia, nel singolare, ci sarà solo il 24enne romano, reduce dalla sua miglior stagione di sempre.
L’azzurro quest’anno ha raggiunto il suo best ranking (n°6), ha vinto l’Atp 500 di Acapulco, ha disputato la finale del Roland Garros (persa contro il nuovo numero uno del mondo Zverev) e ha vinto 36 incontri su 60. Solo nel 2026, grazie ai risultati ottenuti nei tornei, ha guadagnato 4.636.822 dollari, quasi la metà del montepremi guadagnato in tutta la carriera. Cobolli arriva a questo appuntamento dopo essersi ritirato dall’Atp 500 di Vienna e dal Masters 1000 di Parigi a causa di un risentimento muscolare. Già mercoledì si è allenato sul Centrale dell’Inalpi Arena, insieme a Francesco Passaro, testando le condizioni del campo torinese.
Nel doppio, invece, a rappresentare i colori azzurri ci sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori, alla loro ultima partecipazione alle Finals come coppia. I due, infatti, al torneo di Shanghai, il mese scorso, hanno annunciato la loro separazione a fine anno.
Il programma delle Atp Finals 2026
Fase a gironi – Round Robin
Da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre
- Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare)
- Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)
Semifinali – Sabato 21 novembre
- Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare)
- Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)
Finali – Domenica 22 novembre
- Finale di doppio: ore 15:00
- Finale di singolare: ore 18:00
I partecipanti
Singolare
- Alexander Zverev
- Carlos Alcaraz
- Ben Shelton
- Daniil Medvedev
- Flavio Cobolli
- Arthur Fils
- Frances Tiafoe
- Rafael Jodar
Doppio
- Harri Heliovaara e Henry Patten
- Marcel Granollers e Horacio Zeballos
- Marcelo Arevalo e Mate Pavic
- Simone Bolelli e Andrea Vavassori
- Christian Harrison e Neal Skupski
- Kevin Krawitez e Tim Puetz
- Theo Arribage e Albano Olivetti
- Orlando Luz e Rafael Matos
Il montepremi
Il montepremi delle Atp Finals 2026 ammonta a 15.750.000 dollari.
Singolare
- Campione imbattuto 5.171.000 dollari
- Vittoria in finale 2.412.000 dollari
- Vittoria in semifinale 1.206.000 dollari
- Vittoria in ogni match del girone 405.000 dollari
- Quota di partecipazione 338.000 dollari*
- Riserva 156.000 dollari
*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: una partita: 169.000 dollari; due partite: 253.500 dollari; tre partite: 338.000 dollari.
Doppio (per squadra)
- Campioni imbattuti 959.300 dollari
- Vittoria in finale 356.800 dollari
- Vittoria in semifinale 178.500 dollari
- Vittoria in ogni match del girone 96.600 dollari
- Quota di partecipazione 134.200 dollari *
- Riserva 51.700 dollari
*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: una partita: 67.100 dollari; due partite: 100.650 dollari; tre partite: 134.200 dollari.
Quando si svolge il sorteggio e dove acquistare i biglietti
Il sorteggio dei gironi delle Atp Finals 2026 si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:00. Gli otto tennisti qualificati nel singolare e le otto coppie qualificate nel doppio verranno suddivisi in due gruppi da quattro partecipanti. I primi due classificati di ciascun girone accederanno alle semifinali. I biglietti si possono acquistare direttamente sulla biglietteria ufficiale delle Atp Finals, su TicketOne o su Atp Tour Experiences per i pacchetti hospitality.
Dove vedere le partite in tv (anche in chiaro)
Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono vedere in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre Mediaset, nello specifico Italia 1, trasmetterà in chiaro un match al giorno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.