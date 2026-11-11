Atp Finals 2026, il sorteggio il 12 novembre: programma, partecipanti e biglietti

Conto alla rovescia per l’inizio del “torneo dei maestri”. A rappresentare l’Italia ci saranno Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori

I migliori otto tennisti del mondo si sfidano alle Atp Finals 2026, in scena all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Si contenderanno il titolo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. A rappresentare l’Italia, nel singolare, ci sarà solo il 24enne romano, reduce dalla sua miglior stagione di sempre.

L’azzurro quest’anno ha raggiunto il suo best ranking (n°6), ha vinto l’Atp 500 di Acapulco, ha disputato la finale del Roland Garros (persa contro il nuovo numero uno del mondo Zverev) e ha vinto 36 incontri su 60. Solo nel 2026, grazie ai risultati ottenuti nei tornei, ha guadagnato 4.636.822 dollari, quasi la metà del montepremi guadagnato in tutta la carriera. Cobolli arriva a questo appuntamento dopo essersi ritirato dall’Atp 500 di Vienna e dal Masters 1000 di Parigi a causa di un risentimento muscolare. Già mercoledì si è allenato sul Centrale dell’Inalpi Arena, insieme a Francesco Passaro, testando le condizioni del campo torinese.

Nel doppio, invece, a rappresentare i colori azzurri ci sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori, alla loro ultima partecipazione alle Finals come coppia. I due, infatti, al torneo di Shanghai, il mese scorso, hanno annunciato la loro separazione a fine anno.

Flavio Cobolli, Torino, 9 novembre 2026 (Photo Mauro Ujetto/LaPresse)

Il programma delle Atp Finals 2026

Fase a gironi – Round Robin

Da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre

Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare)

Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)

Semifinali – Sabato 21 novembre

Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare)

Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare)

Finali – Domenica 22 novembre

Finale di doppio: ore 15:00

Finale di singolare: ore 18:00

I partecipanti

Singolare

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Ben Shelton

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Arthur Fils

Frances Tiafoe

Rafael Jodar

Doppio

Harri Heliovaara e Henry Patten

Marcel Granollers e Horacio Zeballos

Marcelo Arevalo e Mate Pavic

Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Christian Harrison e Neal Skupski

Kevin Krawitez e Tim Puetz

Theo Arribage e Albano Olivetti

Orlando Luz e Rafael Matos

Il montepremi

Il montepremi delle Atp Finals 2026 ammonta a 15.750.000 dollari.

Singolare

Campione imbattuto 5.171.000 dollari

Vittoria in finale 2.412.000 dollari

Vittoria in semifinale 1.206.000 dollari

Vittoria in ogni match del girone 405.000 dollari

Quota di partecipazione 338.000 dollari*

Riserva 156.000 dollari

*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: una partita: 169.000 dollari; due partite: 253.500 dollari; tre partite: 338.000 dollari.

Doppio (per squadra)

Campioni imbattuti 959.300 dollari

Vittoria in finale 356.800 dollari

Vittoria in semifinale 178.500 dollari

Vittoria in ogni match del girone 96.600 dollari

Quota di partecipazione 134.200 dollari *

Riserva 51.700 dollari

*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: una partita: 67.100 dollari; due partite: 100.650 dollari; tre partite: 134.200 dollari.

Quando si svolge il sorteggio e dove acquistare i biglietti

Il sorteggio dei gironi delle Atp Finals 2026 si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:00. Gli otto tennisti qualificati nel singolare e le otto coppie qualificate nel doppio verranno suddivisi in due gruppi da quattro partecipanti. I primi due classificati di ciascun girone accederanno alle semifinali. I biglietti si possono acquistare direttamente sulla biglietteria ufficiale delle Atp Finals, su TicketOne o su Atp Tour Experiences per i pacchetti hospitality.

Dove vedere le partite in tv (anche in chiaro)

Tutte le partite delle Atp Finals 2026 si possono vedere in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre Mediaset, nello specifico Italia 1, trasmetterà in chiaro un match al giorno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.