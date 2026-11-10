Sinner: “Sto bene, stiamo facendo di tutto per tornare il prima possibile”

Jannik Sinner parla del suo rientro in occasione dell’evento ‘Be Like Sinner’ organizzato da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano, che ha visto protagonisti di un talk giornalistico lo stesso Sinner, Global Brand Ambassador Allianz, e Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia e Darren Cahill, allenatore uscente del campione. “Sto bene, stiamo facendo di tutto di più per tornare in campo il prima possibile. Stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando, l’obiettivo è tornare il più presto possibile”, ha detto il tennista altoatesino, che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon lo scorso luglio a causa di un infortunio al ginocchio. L’azzurro dovrebbe tornare in campo a fine dicembre al Six Kings Slam in Arabia Saudita.

“L’obiettivo è l’Australia ma devo prendermi cura del mio corpo”

“L’obiettivo è tornare in Australia, spero qualche torneo prima. Ma devo rispettare i protocolli dei medici, devo lavorare tutti i giorni verso quell’obiettivo”, ha affermato . “Sono stati mesi non semplici, mi manca la competizione e andare in campo per dare il 100%. Mi manca quello che mi piace fare, giocare a tennis. Ma devo prendermi cura del mio corpo perché vorrei giocare altri 10-15 anni”, ha aggiunto.

“Zverev meritava le vittorie negli Slam ed essere numero 1”

“Zverev aveva già fatto qualche finale Slam, si è meritato di vincerne due e diventare numero 1. È una emozione unica, il sogno più grande”, ha detto . Sul ritorno vincente di Carlos Alcaraz, invece, Sinner ha aggiunto: “È tornato da un infortunio importante, al polso serve stare attenti, ma devo dire la verità non ho guardato tanto tennis perché volevo esserci anche io”. Infine una battuta anche su Ben Shelton che “come allenatore ha fatto un’ottima scelta con Ferrero”.

“Periodo più difficile? No, la carriera è ancora lunga”

“Periodo più difficile della mia carriera? Si sa che ci sono momenti sì e momenti no, la carriera è ancora lunga, proprio quello che stiamo provando a fare di proteggere quella parte lì, non la valuto il momento più difficile”, ha detto il tennista azzurro “L’unico controllo che ho è quando sono in un campo da tennis, su quello che posso riuscire a fare. Per riprendere il controllo prima c’è tanta preparazione, non è che se domani mi sento meglio torno subito in campo. Ci sono tante cose messe insieme, ci vorrà un po’ di tempo”, ha concluso.