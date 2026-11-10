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martedì 10 novembre 2026

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Paolini-Errani alle Wta Finals 2026 contro Melichar Martinez – Bucsa: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Paolini-Errani alle Wta Finals 2026 contro Melichar Martinez – Bucsa: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro
Jasmine Paolini e Sara Errani (AP Photo/Eugene Hoshiko)
Francesco Tomei
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Le azzurre vengono dalla vittoria all’esordio contro le numero 1 del tabellone, la coppia Siniakova-Townsend

Alle Wta Finals 2026 di Indian Wells, la coppia Paolini-Errani torna in campo per la terza giornata di gare del doppio, sfidando Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa. Dopo la vittoria all’esordio contro le numero 1 del tabellone, la coppia Siniakova-Townsend, le azzurre cercano un’altra prestazione importante per poter superare il primo turno a eliminazione.

Wta Finals 2026, i gruppi del doppio

Gruppo 1

  • Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
  • Kristina Mladenovic / Guo Hanyu
  • Hsieh Su-Wei / Jelena Ostapenko
  • Zhang Shuai / Elise Mertens

Gruppo 2

  • Taylor Townsend / Katerina Siniakova
  • Nicole Melichar-Martinez / Cristina Bucsa
  • Demi Schuurs / Ellen Perez
  • Sara Errani / Jasmine Paolini

I precedenti

Le due coppie si sono affrontate solo altre due volte in passato, con la recente vittoria di Paolini-Errani a Doha, mentre meno di un mese fa a Nigbo hanno prevalso le avversarie. Le azzurre non sono mai riuscire a superare la fase round robin delle Wta Finals, e proprio questo è l’obiettivo che Jasmine Paolini e Sara Errani si sono imposte per questo appuntamento.

Wta Finals 2026: il programma di oggi

Ecco i match in programma oggi:

  • Marta Kostyuk – Jessica Pegula
  • Coco Gauff – Linda Noskova
  • Katerina Siniakova/Taylor Townsend – Ellen Perez/Demi Schuurs
  • Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez – Jasmine Paolini/Sara Errani

Paolini/Errani – Bucsa/Melichar-Martinez: orario e dove vederla in tv in chiaro

Il match tra Jasmine Paolini/Sara Errani e Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez è programmato nella notte tra il 10 e l’11 novembre 2026 e inizierà non prima della mezzanotte. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Supertennis e in streaming su SuperTennis+.

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