Paolini-Errani alle Wta Finals 2026 contro Melichar Martinez – Bucsa: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Alle Wta Finals 2026 di Indian Wells, la coppia Paolini-Errani torna in campo per la terza giornata di gare del doppio, sfidando Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa. Dopo la vittoria all’esordio contro le numero 1 del tabellone, la coppia Siniakova-Townsend, le azzurre cercano un’altra prestazione importante per poter superare il primo turno a eliminazione.
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Wta Finals 2026, i gruppi del doppio
Gruppo 1
- Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
- Kristina Mladenovic / Guo Hanyu
- Hsieh Su-Wei / Jelena Ostapenko
- Zhang Shuai / Elise Mertens
Gruppo 2
- Taylor Townsend / Katerina Siniakova
- Nicole Melichar-Martinez / Cristina Bucsa
- Demi Schuurs / Ellen Perez
- Sara Errani / Jasmine Paolini
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I precedenti
Le due coppie si sono affrontate solo altre due volte in passato, con la recente vittoria di Paolini-Errani a Doha, mentre meno di un mese fa a Nigbo hanno prevalso le avversarie. Le azzurre non sono mai riuscire a superare la fase round robin delle Wta Finals, e proprio questo è l’obiettivo che Jasmine Paolini e Sara Errani si sono imposte per questo appuntamento.
Wta Finals 2026: il programma di oggi
Ecco i match in programma oggi:
- Marta Kostyuk – Jessica Pegula
- Coco Gauff – Linda Noskova
- Katerina Siniakova/Taylor Townsend – Ellen Perez/Demi Schuurs
- Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez – Jasmine Paolini/Sara Errani
And for the doubles standings 🌟 #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/3OjGbJUvBw— wta (@WTA) November 10, 2026
Paolini/Errani – Bucsa/Melichar-Martinez: orario e dove vederla in tv in chiaro
Il match tra Jasmine Paolini/Sara Errani e Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez è programmato nella notte tra il 10 e l’11 novembre 2026 e inizierà non prima della mezzanotte. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Supertennis e in streaming su SuperTennis+.