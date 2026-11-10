Paolini-Errani alle Wta Finals 2026 contro Melichar Martinez – Bucsa: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Alle Wta Finals 2026 di Indian Wells, la coppia Paolini-Errani torna in campo per la terza giornata di gare del doppio, sfidando Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa. Dopo la vittoria all’esordio contro le numero 1 del tabellone, la coppia Siniakova-Townsend, le azzurre cercano un’altra prestazione importante per poter superare il primo turno a eliminazione.

Starting with a 💥 Day 1 of the 2026 FAGE WTA Finals Indian Wells is in the bag! ✅ #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/abA2yVGi7l — wta (@WTA) November 9, 2026

Wta Finals 2026, i gruppi del doppio

Gruppo 1

Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

Kristina Mladenovic / Guo Hanyu

Hsieh Su-Wei / Jelena Ostapenko

Zhang Shuai / Elise Mertens

Gruppo 2

Taylor Townsend / Katerina Siniakova

Nicole Melichar-Martinez / Cristina Bucsa

Demi Schuurs / Ellen Perez

Sara Errani / Jasmine Paolini

Ready for action 💪 Kicking off the doubles action on #TheUltimateStage! Watch the FAGE WTA Finals live on @TennisChannel, Nov 8–15, from Indian Wells. #FAGEWTAFinals https://t.co/mFZcQIir25 — wta (@WTA) November 9, 2026

I precedenti

Le due coppie si sono affrontate solo altre due volte in passato, con la recente vittoria di Paolini-Errani a Doha, mentre meno di un mese fa a Nigbo hanno prevalso le avversarie. Le azzurre non sono mai riuscire a superare la fase round robin delle Wta Finals, e proprio questo è l’obiettivo che Jasmine Paolini e Sara Errani si sono imposte per questo appuntamento.

Wta Finals 2026: il programma di oggi

Ecco i match in programma oggi:

Marta Kostyuk – Jessica Pegula

Coco Gauff – Linda Noskova

Katerina Siniakova/Taylor Townsend – Ellen Perez/Demi Schuurs

Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez – Jasmine Paolini/Sara Errani

And for the doubles standings 🌟 #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/3OjGbJUvBw — wta (@WTA) November 10, 2026

Paolini/Errani – Bucsa/Melichar-Martinez: orario e dove vederla in tv in chiaro

Il match tra Jasmine Paolini/Sara Errani e Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez è programmato nella notte tra il 10 e l’11 novembre 2026 e inizierà non prima della mezzanotte. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Supertennis e in streaming su SuperTennis+.