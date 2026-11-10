Jannik Sinner: “Il mio obiettivo è tornare per l’Australia”

“L’obiettivo è tornare per l’Australia, Si lavora per tornare in campo il prima possibile, sto seguendo i protocolli che mi stanno dando i dottori e il mio staff medico che mi conosce da tanto tempo e speriamo di riuscirci”. Lo ha detto Jannik Sinner in occasione dell‘evento ‘Be Like Sinner’ organizzato da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano. “Sono sempre stato molto positivo e continuo ad esserlo anche in un momento non semplice” ha spiegato Sinner. “A Cobolli -impegnato nelle Atp Finals di Torino- consiglio di vivere l’emozione che è importante, e diversa dagli altri tornei perché inizi con un top 8 al mondo come prima partita. Sono contentissimo per lui, so quanto un italiano ci tenga a giocare le Finals a Torino”, ha concluso.