Jannik Sinner: "Mi manca il tennis ma devo prendermi cura del mio corpo. Vorrei giocare altri 15 anni"

“Sono stati mesi non semplici, mi manca la competizione e andare in campo per dare il 100%. Mi manca quello che mi piace fare, giocare a tennis. Ma devo prendermi cura del mio corpo perché vorrei giocare altri 10-15 anni”. Lo ha detto Jannik Sinner in occasione dell’evento ‘Be Like Sinner’ organizzato da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano, che ha visto protagonisti di un talk giornalistico lo stesso Sinner, Global Brand Ambassador Allianz, e Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia e Darren Cahill, allenatore uscente del campione.