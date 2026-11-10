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martedì 10 novembre 2026

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Jannik Sinner: "Mi manca il tennis ma devo prendermi cura del mio corpo. Vorrei giocare altri 15 anni"

LaPresse
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“Sono stati mesi non semplici, mi manca la competizione e andare in campo per dare il 100%. Mi manca quello che mi piace fare, giocare a tennis. Ma devo prendermi cura del mio corpo perché vorrei giocare altri 10-15 anni”. Lo ha detto Jannik Sinner in occasione dell’evento ‘Be Like Sinner’ organizzato da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano, che ha visto protagonisti di un talk giornalistico lo stesso Sinner, Global Brand Ambassador Allianz, e Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia e Darren Cahill, allenatore uscente del campione.