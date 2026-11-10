Home > Sport > Tennis > Atp Stoccolma 2026, oggi Musetti-Samuel e Sonego-Halys: orari e dove vederli in tv

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti debuttano oggi, 10 novembre, al torneo Atp di Stoccolma 2026, in programma sui campi in cemento indoor della Kungliga Tennishallen della capitale svedese. Il Bybit Stockholm Open 2026, che mette in palio un montepremi di 723.435 euro, è l’ultimo torneo della stagione prima delle Nitto ATP Finals 2026 di Torino.

Sonego-Halys, i precedenti

Ad aprire il programma degli azzurri sarà Sonego, chiamato a una sfida impegnativa contro il francese Quentin Halys. Il torinese, attualmente numero 115 del ranking mondiale, si è guadagnato un posto nel tabellone principale superando le qualificazioni e ora punta a confermare i segnali positivi mostrati fin qui. Dall’altra parte della rete troverà Halys, numero 45 ATP, contro il quale i precedenti sono in perfetta parità: una vittoria per parte. I due si sono affrontati nel 2023 a Monaco di Baviera, sulla terra battuta, con il successo di Sonego in tre set, mentre nel 2025, sull’erba di Stoccarda, è stato il francese a imporsi. Sarà dunque il primo confronto sul cemento tra i due giocatori.

In caso di vittoria, Sonego affronterà al secondo turno il cileno Alejandro Tabilo, numero 31 del mondo e quarta testa di serie del torneo. Il piemontese è stato inserito nella parte bassa del tabellone, presidiata dalla seconda testa di serie Casper Ruud, che ha recentemente annunciato l’ingresso di David Ferrer nel proprio team come nuovo allenatore.

Musetti debutta contro il britannico Samuel

Attesa anche per Lorenzo Musetti, che comincerà il proprio cammino a Stoccolma direttamente dal secondo turno. Il carrarino, numero 25 del ranking mondiale e terza testa di serie, affronterà il britannico Toby Samuel, numero 95 del mondo e autore finora del miglior risultato in carriera nella classifica mondiale. Samuel ha conquistato l’accesso al secondo turno superando Leo Borg, figlio della leggenda Björn Borg, che proprio a Stoccolma trionfò nel 1980. Per il britannico si tratta di un’occasione importante: dopo aver raggiunto i quarti di finale a Eastbourne lo scorso giugno, da lucky loser, cercherà di centrare il secondo risultato di questo livello nel circuito maggiore. Per riuscirci dovrà però conquistare la prima vittoria della carriera contro un giocatore tra i primi 30 del mondo.

Musetti parte con numeri incoraggianti sul cemento indoor. In questa stagione ha infatti vinto otto delle dieci partite disputate al coperto, conquistando a Lione il terzo titolo ATP della carriera, il primo dal 2022. A Parigi, inoltre, ha firmato contro Alexander Zverev la seconda vittoria in carriera contro un numero uno del mondo in carica. L’obiettivo a Stoccolma è raggiungere il 48° quarto di finale ATP, il settimo della stagione.

Il tabellone dell’Atp Stoccolma 2026

Alla sua prima partecipazione allo Stockholm Open, Musetti è stato inserito nella parte alta del tabellone, guidata dalla prima testa di serie Taylor Fritz, numero 10 ATP e ancora in corsa per un posto alle Nitto ATP Finals. Nel suo quarto di tabellone figura anche Ugo Humbert, settima testa di serie. Il carrarino proverà a seguire le orme degli altri italiani che in passato sono riusciti a raggiungere i quarti di finale a Stoccolma: Adriano Panatta nel 1975, Paolo Canè nel 1988, Davide Sanguinetti nel 2003 e nel 2005, Fabio Fognini nel 2017 e nel 2018 e proprio Lorenzo Sonego nel 2025.

Here’s all you need to know about the upcoming week in Stockholm 👇 @emirates | #ScoutingReport | #Partner https://t.co/yc5euMRmXT — ATP Tour (@atptour) November 9, 2026

Sonego-Halys e Musetti-Samuel, orari e dove vederli in tv

Sonego e Halys scenderanno in campo non prima delle 14.10 sul campo 1, mentre Musetti affronterà Samuel nella seconda partita a partire dalle 18. I match saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.